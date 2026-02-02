为2026年年初经济增长奠定基础

2026年首月，越南经济呈现许多积极迹象，如营商环境继续得到改善，合规成本下降，市场准入壁垒得到破除。另外，新增长领域带来的投资与发展机遇。

积极信号显现



据越南财政部的消息，截至2025年底，全国在营企业数量已超过100万家。仅2026年1月，预计新成立及复产的企业超过5.4万家，同比增长约62%。



值得关注的是，近1000户个体工商户已转型升级为企业，约占2025年全年转型总量的25%。这一变化表明，经营活动“正规化”的趋势正在加快。



海关部门数据显示，2026年1月前15天，出口额达180.5亿美元，同比增长9.6%；进口额达212.9亿美元，同比增长17.8%。



与2025年同期相比，出口呈现明显复苏趋势。一些商品出口增幅较高，如计算机、电子产品及零部件增长27.7%；各类手机及零部件增长21.5%；机械设备、工具及零部件增长12.7%。



值得一提的是，外商直接投资（FDI）企业在出口活动中仍发挥主力作用，其出口额达140.3亿美元，占全国出口总额约78%。



在进口方面， 2026年1月前15天，进口额为212.9亿美元，同比仍大幅增长17.8%。



财政部统计局局长阮氏香表示，2025年经济增长取得积极成果，显示出越南经济内生动力和适应能力正在不断增强，为2026年及后续年的经济增长奠定了良好基础。然而进入2026~2030年新阶段，国内经济面临诸多不确定性因素，机遇与挑战并存，为实现并保持高增长目标，整个经济体系需要做出更大努力。



位于海防VSIP工业园区的Paloma（越南）有限责任公司的燃气灶具部件生产组装线。图自越通社

提升增长质量和效率



阮氏香指出，为实现增长目标，须保持宏观经济稳定、控制通胀、保障公共债务安全、确保经济运行在合理区间、并以灵活、审慎的方式实施财政和货币政策，为投资、生产和经营活动营造有利环境，增强经济抵抗能力，从而支撑经济可持续增长。



其后，她认为，关键在于有效动员和利用增长资源。公共投资应继续发挥引领作用，重点投向关键基础设施领域，保障公共投资资金如期拨付，提高资金分配效率，避免分散投资和浪费，为民营投资创造更有利条件，使其成为重要增长动力。吸引外资也需坚持有选择性原则，同时注重技术转让、环境保护以及加强与国内经济部门的对接。



另外，须提高增长质量和效率，推动经济结构向现代化、可持续方向转型；通过大力推动科技应用和数字化转型来实现劳动生产率突破并提高投资资本使用效率；加强人力资源培训，满足市场需求。



从韩国企业界视角看，越南韩国商会（Kocham）主席洪孙（Hong Sun）表示，2025年越南经济展现了国内经济的强劲内生动力，同时体现了越南党和政府灵活、高效的治理能力。2025年GDP增长8.02%，是越南实现下一阶段增长目标的重要“支点”。



为2026年和2026~2030年阶段实现两位数增长，越南仍需重点推进能源基础设施建设、数字化行政手续改革以及宏观经济稳定。



洪孙认为，2025年越南GDP增长势头使越南从“优先选择”转变为韩国企业供应链中“不可或缺的战略要地”。从事高科技和可再生能源领域的韩国卫星企业正加速进入越南；许多企业已开始制定扩建工厂或将生产线升级至更高自动化水平的计划。



基于这一趋势，2026~2030年期间，韩国企业将在越南由‘出口加工’转向‘深度制造与技术开发’，以充分利用这一快速增长经济体的优势。 越南韩国商会（Kocham）主席洪孙

经济学专家、原统计总局局长阮碧林指出，为实现2026年较高经济增长目标，必须同步保障宏观经济稳定、有效动员和使用资源、提升增长质量、完善体制并增强经济适应能力，从而确保中长期内实现高增长和可持续发展。（完）