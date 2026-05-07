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为边疆学生筑就信心：从新学校开始
在岘港市西部山区，阿王、雄山、西江等边境乡仍面临诸多困难，但新的学校正在逐渐成形。建设这些学校的过程汇聚了多方的共同努力，其中尤为突出的是军人们在高地工地上辛勤劳作的身影。
梦想中的学校正在成形
在阿王乡布拉嘿民族半寄宿小学的临时铁皮校舍里，师生们仍在坚持教学。不远处，旧的校点已腾出场地用于建设新的九年一贯制寄宿学校。
学校副校长范氏嫦老师表示，新学校建成后，学生们将能在更好的环境中学习。全体师生以及家长都在期盼着这所在建中的学校。
在山区边境地区施工并非易事。由于地处偏远、交通不便，材料运输面临诸多困难。12兵团17有限责任公司代表陈国强表示，各单位必须不断调整施工方案以确保进度。
在此背景下，岘港市武装力量的参与增添了新的动力。岘港市军事指挥部已调动近250名干部、战士直接参与各校点的支援工作。
新学校成为边疆的依靠
根据岘港市的规划，将在各边境乡建设6所九年一贯制寄宿学校，总投资近18万亿越盾，旨在为偏远地区少数民族子女创造更好的学习条件。
对于各地方而言，这些学校不仅解决了基础设施的问题，更开启了长远发展的机遇。雄山乡委书记阮安认为，建立九年一贯制寄宿学校将有助于提高教育质量，为地方培养人才资源。
在西江乡，乡人民委员会主席阿叻布柳评价说，九年一贯制寄宿学校模式非常适合山区条件。该工程规模约30间教室，服务超过1000名学生，有望满足地方长期的学习需求。
岘港市武装力量的参与不仅助力了工程进度，更体现了其责任感以及与边民的相伴之情。数百名干部、战士继续得到增派，以确保在新学年之前完成工程建设。
从今天的临时课堂到未来坚固的校园，每一块砖石的砌筑不仅是在建造一项工程，更是在为边疆地区正在成长的莘莘学子筑就信心。（完）