为儿童营造安全的网络空间

在科技迅猛发展，特别是人工智能（AI）出现的背景下，网络空间中侵害儿童行为的控和处置工作变得更加复杂、更具挑战性。建立儿童网络保护机制已成为一项紧迫要求，旨在为未来公民一代在日益扩展的数字世界中安全、自信成长并发挥创造力奠定坚实基础。

认知与应对能力之间仍有差距

“ 儿童在数字技术应用方面远比成年人熟练，学习速度也很快。值得关注的是，儿童接受网络安全教育、接触相关知识与真正懂得如何在网络空间中自我保护之间，仍存在较大差距。 越南可持续发展管理研究院（MSD）院长阮芳玲

根据MSD研究院开展的“2026年越南儿童之声”调查结果，参与调查的儿童中有98%正在使用互联网。这表明，网络环境已经影响到儿童日常生活的几乎各个方面，从学习、娱乐到交流和自我表达。

与2022年和2024年的调查不同，2026年调查显示，儿童接受和接触网络安全教育的比例很高，每10名受访青少年中有9人确认自己已学习过相关内容。然而，调查也显示，每10名青少年中有9人曾在数字环境中遭遇风险，却尚不懂得如何有效应对。阮芳玲表示：“孩子们可以很好地说出网络空间中的危险和风险，也知道危险可能发生，但如何处理这些风险、如何面对这些风险，是摆在我们所有人面前的问题。”

“2026年儿童之声”调查还显示，越南青少年在网络空间面临的风险十分多样，最常见的是沉迷社交网络和网络游戏、遭遇网络诈骗、个人信息泄露、眼部健康受损、运动互动减少以及接触错误信息等。这些风险可能带来长期影响，尤其会影响心理健康。

值得注意的是，尽管情况较此前调查有所改善，但儿童在遭遇网络风险时向父母求助的比例仅约20%；向其他渠道求助的比例也较低，其中向教师求助为15%，拨打国家儿童保护热线111求助为10%，向坊公安113求助为7%至9%，向相关支持组织求助为5%至7%。

在国家网络安全协会、TikTok平台和MSD研究院近日联合举办的“2026年青少年发声：共创数字安全与数字健康解决方案”活动上，越南公安部网络安全和高科技犯罪预防打击局（A05）副局长何文北大校表示，儿童参与网络环境时，面临网络诈骗、身份冒用、隐私侵犯、接触有害内容和不安全互动等多重风险。此外，还存在过度使用网络、依赖平台、情绪紧张、学习专注力下降以及社会交往能力受影响等健康问题。人工智能快速发展也带来了虚假信息、伪造内容等新的挑战，使辨别真伪变得更加困难，尤其是对年轻用户而言。

“ 儿童参与网络环境时，面临网络诈骗、身份冒用、隐私侵犯、接触有害内容和不安全互动等多重风险。 越南公安部网络安全和高科技犯罪预防打击局（A05）副局长何文北大校

全社会携手共护

保护儿童网络安全不能仅停留在风险警示层面，还需要帮助儿童掌握自我保护技能、风险识别能力、个人数据知识，以及安全、负责任使用技术的习惯。

越南已作出多项重要政策承诺，以保护儿童在网络环境中的安全。政府总理2026年3月23日签发第468/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年儿童网络保护与发展支持计划》，明确三大目标：形成并普及网络安全解决方案，支持管理儿童网络活动并保护儿童在网络环境中的安全；在全国100%的省市建设和部署技术解决方案，支持儿童数字技能教育、咨询和智能化援助；确保100%的网络侵害儿童受害者在本人或亲属、社会社区提出要求时获得支持和干预。

在2026年5月底举行的“2026—2030年儿童网络保护与发展支持计划”启动仪式上，越南政府副总理范氏清茶强调，保护和支持儿童在网络环境中发展，已不再只是家庭、学校或职能机关的事情，而是整个政治体系、全社会和居民社区的共同任务。

“ 保护和支持儿童在网络环境中发展，已不再只是家庭、学校或职能机关的事情，而是整个政治体系、全社会和居民社区的共同任务。 越南政府副总理范氏清茶

何文北大校认为，家庭需要陪伴和倾听儿童；学校需要加强数字技能教育；科技平台需要提高保护年轻用户的责任意识；社会组织、专家和新闻媒体也应共同传播网络安全知识、技能和安全文明上网文化。特别是，儿童自身也应被赋权，能够分享经历、反映遇到的问题，并参与解决方案建设。

MSD研究院院长阮芳玲也持相同观点。她认为，为儿童构建安全网络空间的可持续路径，是推动儿童从“了解风险”转向“具备自我保护能力”，从“听成年人讲解”转向“参与解决方案建设”。在这一过程中，青少年应发挥主动作用，并得到家长、教师、有关机关、组织以及数字平台的共同陪伴和支持。

保护儿童网络安全，是帮助儿童在数字时代具备足够自信、技能和价值观，实现健康成长的过程。阮芳玲提出陪伴和保护儿童网络安全的六项原则：尊重并承认儿童享有接触和使用互联网的权利；理解儿童心理和成长特点，以适当方式陪伴儿童；尽早陪伴儿童安全使用互联网；指导儿童在必要时获得帮助；尊重儿童隐私权和参与权；在儿童需要时始终给予支持。

管理机关、学校、家庭、社会组织、科技企业以及儿童自身的共同参与，将逐步为越南儿童建设更加安全、健康和富有人文关怀的网络空间。（完）