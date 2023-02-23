为不幸儿童带来笑容的“面向世界”组织

“面向世界”组织（Facing the World，缩写FTW）是英国的一个慈善组织，2007年开始支助越南为数以千计的先天性颅面部畸形儿童带来笑容和正常生活。

伦敦一个相当闷热的夏天下午，我们采访了“面向世界”组织总裁凯特琳·甘德尔女士，使她不禁想起河内的炎热。通过访谈，我们体会到这位身材苗条女士对越南国度的深厚感情以及她为越南数以千计不幸儿童带来笑容的动力。

初期该组织送患儿去英国就医，每人花费50万至100万英镑。自2008年起改为外国医生来越同本地医生施行复杂手术。后来采取“给鱼不如给钓竿”的持久方式，送越南医生到世界顶尖医学中心深造颅面部手术，至今已有100多名医生前往英国、美国、加拿大和澳大利亚等受训。

“面向世界”组织总裁凯特琳·甘德尔女士。 越通社记者 海云摄

FTW总裁凯特琳女士（左）与VIN集团旗下越南大奖公司（Grand Prix Corporation）经理黎玉芝签署2019年战略合作协议。 FTW供图

2018年以来，FTW平均每年从接受免费培训越南医生的医院派送两个手术组赴越协助本地医生施行高难度手术。该组织同远程医疗组织Teledoc合作，创建InTouch Health 平台，让越南医生同世界顶尖手术专家连接，经常获得咨询和辅导，无需出国。

迄今，FTW给越南各手术中心资助了总值240万英镑（约合312万美元）的远程诊疗设备和技术，并且同红玉医院、108军医院、越德友谊医院合作。2018年底，资助108军医院建立首个颅面部手术与矫形中心，预计八年内能为60%越南先天性颅面部畸形儿童施术。

Christopher Forrest医生在108 军医院颅面部手术与矫形中心为患儿诊断病情。FTW供图

在108军医院手术成功后，女童露出的笑容。FTW供图

今后5年，FTW计划支持越方施行四万例颅面部畸形手术，派送200名本地医生出国受训，继续资助远程诊疗设备和技术。FTW的贡献获得了越南和英国政府的认可。凯特琳女士荣获越南国家主席授予友谊勋章，英国首相授予2017年亮点（Points of Light） 奖—彰显志愿者和志愿组织造福社会的奖项。

2018年，FTW医生在越德医院为患儿诊断病情。FTW供图

2019年，越南和英国医生在越德医院施术。FTW供图

FTW长远之计在于助力越南成为东南亚颅面部手术培训中心，以便支持地区各国培养手术人才，就像英美加三国正在支助越南的那样。凯特琳坚信越南具备充分的条件达到这个目标。尤其是108军医院和越德友谊医院就其专业水平曾获英国皇家手术大学认证，意味着这两家医院的培训水平与英国一流医院齐名。

访谈中，凯特琳蓦然提起一个六月岁女婴的故事。这女婴的面部畸形令人害怕，不敢正视。越南和外国医生协力为她施术创造了奇迹，使她变成人见人爱的小孩。凯特琳说：“当你看到一种行动能使一个小孩从被孤立的状态重新融入社会，那是多么惊艳的感受啊！”

