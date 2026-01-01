中国驻越大使何炜：越共十四大为越中关系注入新动力

在评价越南共产党第十四次全国代表大会后越中关系面临的新机遇时，中国驻越南大使何炜表示，两国发展所处重要阶段的历史性交汇，必将为越中关系发展带来前所未有的重要历史机遇。

中国驻越南大使表示，越中同为共产党领导的社会主义国家，始终坚定不移走社会主义道路。越共十四大不仅是越南党和国家各项事业发展进程中的重要里程碑，也是世界社会主义事业发展中的一件大事。



他指出，当前，中国正以“十五五”规划为引领，奋力开创中国式现代化建设新局面；越南也将以越共十四大为新的起点，迈入民族发展新纪元。两国发展所处重要阶段的历史性交汇，必将为两国各自社会主义事业以及越中关系发展带来前所未有的重要历史机遇。双方将继续以两党两国最高领导人达成的重要共识为战略引领，充分发挥社会制度相同、理想信念相近等独特优势，全面推进各领域务实合作，推动越中命运共同体建设不断走深走实。



何炜大使表示，新时代以来，在习近平总书记与阮富仲 总书记、苏林 总书记的战略引领下，越中携手构建具有战略意义的越中命运共同体，推动两党两国关系迎来第二个“高光时刻”。越共十四大胜利召开后，双方将迎来一系列重要双边政治交往。



他指出，双方将充分发挥越中双边合作指导委员会的统筹协调作用，用好外交、国防、公安“3+3”部长级战略对话机制、两党理论研讨会、两国立法机构联委会等既有机制，持续深化党际、政府、军队、执法安全等对口部门合作，确保一系列重要政治议程取得圆满成功，推动双方全面战略合作向更高质量、更深层次发展。



大使认为，双方将牢牢把握中国新质生产力和越南新型生产力加快形成的重要机遇，落实好共建“一带一路”倡议与“两廊一圈”框架对接合作规划，继续保持双边贸易额稳步增长、屡创新高的良好势头。



他表示，双方将加快推进越北三条标准轨铁路建设，推动标准轨铁路、高速公路、智慧口岸等基础设施全面联通，同时积极拓展5G、人工智能、绿色发展等新兴领域合作，更好造福两国人民。中国超大规模市场始终向越南敞开，欢迎更多越南优质产品对华出口。



何炜大使强调，越中关系的根基在人民、血脉在人民、力量在人民，继承和发扬越中传统友谊是两党两国和两国人民的共同使命。



他指出，双方将继续深入挖掘两国红色资源，用好河内中国文化中心、孔子学院等平台，加强教育、旅游、文化、媒体、卫生等领域合作，推动更多越南青年赴华开展“红色研学之旅”，促进两国民众常来常往、“串门”、“做客”，举办更多有温度、接地气、聚民心的人文交流活动，打造更多“小而美”的民生合作项目，共同讲好越中人民友好故事，为越中关系发展和各自国家建设培育更加坚实的社会基础。



何炜最后强调，作为当今世界人口过亿的社会主义国家，中国和越南以举世瞩目的发展成就有力证明，双方选择的发展道路不仅走得对、走得通，而且走得稳、走得好。



在当前改革发展进入关键阶段、面临诸多相同或相似时代课题的背景下，双方将进一步深化治国理政经验交流，特别是加强中国“十五五”规划同越共十四大战略任务对接，共同深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，为各自社会主义事业和越中命运共同体建设提供更加坚实的理论支撑，并为人类和平与发展事业作出积极贡献。