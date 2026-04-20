中国学者：苏林总书记、国家主席访华为两国科学与环境合作注入新动力

在越共中央总书、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，中国学者和专家对此次访问的意义及双边合作前景给予了高度评价。清华大学环境学院院长刘书明教授在接受越通社驻京记者的采访时表示，此次访问不仅巩固了政治关系，也为两国在科学、高等教育及可持续发展领域的合作注入切实动力。

在对苏林总书记、国家主席在访问期间出席在清华大学举行的中国-越南高等教育合作与科技创新论坛并发表的演讲做出评价时，刘书明教授表示，他“深受鼓舞”，特别是其中直接涉及环境领域的内容。他认为，越南领导人强调双边合作中的环境因素是一个亮点，体现了长远眼光，并契合全球可持续发展的趋势。他谈到：“作为一名环保领域的工作者，看到这一内容被明确列入越中合作方向，我感到格外振奋。”

此外，刘教授高度赞赏了用“山水相连”来形容两国关系，认为这种表述“非常真实、富有情感，准确反映了传统友好关系的现实”。

刘教授特别强调了苏林总书记、国家主席提出的合作“三大支柱”方向：以务实合作为基础、以科技创新为动力、以青年一代为桥梁。他认为，这些方向“非常契合教育与科研领域，为推动两国教育培训机构及科研机构之间的合作奠定了重要基础”。

在分享论坛框架内举行的分论坛时，刘书明教授说，他参加了关于环境与可持续发展的分论坛，吸引越南各所大学多位领导出席。各方进行了约90分钟的交流，探讨了在科研、人才培养以及师生交换方面扩大合作的可能性。

刘书明教授表示，交流结果显示双方合作潜力巨大，特别是在两国都高度重视经济发展与环境保护相结合的背景下。他说：“我非常期待加强与越南大学的合作，尤其是在环境和可持续发展领域。”

在谈到两国各所大学的具体合作方向时，刘书明教授认为可以集中在以下三个主要领域：

首先，人才培养。他认为，越中两国在文化和生活方式上有许多相似之处，这为学术交流和合作办学提供了便利。他观察到：“在很多情况下，如果不直接交流，很难分辨出两国学生，这说明了文化上的亲近性。”他表示，包括清华大学环境学院在内的中国高校愿意接收越南学生进行长期深造或参加短期交换项目，同时双方可以开展联合培养项目，共同提升人力资源质量。

其次，科学研究合作，特别是环境领域。刘书明教授强调，越中两国均为发展中国家，面临着环境污染、气候变化和自然灾害等相似挑战。他指出，中国在过去40多年中在改善环境质量方面取得了显著成就，如近年来北京的空气质量和水质均有明显改善。这些经验可以与越南分享。他建议：“越南在污染治理、环境改善以及应对洪涝灾害等方面有很大需求，两国可以开展联合研究项目来应对这些挑战。”

最后，加强民间交流，特别是青年一代。推动学生、教师交换及学术合作项目，将有助于为双边关系构建坚实的社会基础。

关于在论坛上提到的人工智能（AI）在教育与环境领域的应用，刘书明教授介绍，清华大学环境学院正积极开展AI在环境领域的研发与应用。教学方面，环境学院构建了结合AI工具的“环境学科引擎”，辅助教师备课并支持学生学习。该系统可充当助教角色，提供答疑及个性化学习支持。他表示，传统的“单向”教学模式正逐渐被AI支持的基于能力和解决问题的培养方式所取代，“AI允许为每位学生制定专属学习路径，帮助他们根据实际需求获取知识。”

在科研方面，AI的应用主要体现在三个层面：辅助文献综述与分析、AI技术用于解决环境问题，以及改变传统研究方法。刘书明教授指出：“AI可以提高科研效率，重构科研范式。”

总体而言，刘书明教授认为苏林总书记、国家主席的访华营造了“积极、开放、务实的合作氛围”，并为两国教育科研机构的合作开启了诸多新机遇。

他强调，凭借传统友好关系的根基，加之在科技、环境和人才培养等关键领域明确的合作方向，越中两国完全具备将合作推向新高度的条件，为各自国家乃至地区的可持续发展做出切实贡献。（完）