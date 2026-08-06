中国学者：建设“社会主义乡、坊”是越南发展新思路的具体实践

中国云南省社会科学院南亚东南亚研究所名誉所长朱振明教授指出，越南在河内启动“社会主义乡、坊”建设试点意义重大。这既是对越南共产党第十四次全国代表大会确立的发展理念和战略部署的具体落实，也为适应两级地方政府体制改革、提升基层治理能力提供了重要探索路径。

朱振明教授在接受越通社驻华记者采访时表示，越共中央总书记、国家主席苏林亲自关注并指导试点工作，既体现了越南创新基层治理模式的现实需求，也为总结经验、适时推广创造了有利条件。



朱振明认为，“社会主义乡、坊”建设首先是对越共十四大发展目标的实践转化。党的战略方向确定后，关键在于通过具体工作加以落实，并在实践中不断检验、丰富和发展其内涵。



从命名本身即可看出，该模式并非单一经济园区、旅游区或文化中心的建设，而是着眼于经济、政治、社会、文化和民生协调发展的综合性工程。

国云南省社会科学院南亚东南亚研究所名誉所长朱振明教授 图自越通社

他指出，推进“社会主义乡、坊”建设也是适应越南行政体制改革的重要举措。随着县级行政层级取消，乡级政府将承担更多管理职能，这对基层治理能力、组织动员能力和政策执行力提出了更高要求。因此，如何有效发挥乡级政府作用，将成为改革成败的关键环节。

朱振明强调，该模式可作为探索基层治理创新的重要实践平台，其中基层干部队伍建设尤为关键。随着职能扩大，乡级干部需进一步提升专业素养、政策执行力和服务群众的能力。试点过程本身，正是提升基层干部整体素质、增强地方治理效能的重要契机。

在价值取向上，朱振明强调，“社会主义乡、坊”建设必须坚持以人民为中心的发展思想。衡量成效的标准，不应仅限于经济增长或基础设施改善，更要看群众生活质量、满意度和幸福感是否持续提升。他指出，让人民群众切实感受到生活改善、共享发展成果，是“社会主义乡、坊”区别于一般发展模式的核心特征。

关于推进路径，朱振明认为，这是一项系统工程，涵盖经济、政治、社会、文化、生态和治理等多个领域，需中央与地方、多部门统筹协调，形成工作合力。他建议，试点初期可优先聚焦基础设施和人居环境改善。以中国经验为例，不少农村地区正是通过改善村容村貌、优化生态环境，实现了整体面貌提升和群众参与积极性增强。从群众最直观感受到的民生实事入手，再逐步拓展至经济、文化和社会全面发展，是一条务实可行的路径。同时，他也指出，试点工作需配套投入相应的财政资金、政策和基础设施资源，仅靠乡级政府力量难以独立完成综合性发展目标。

朱振明还建议，越南可在不同发展水平和地理区域布局更多试点。河内作为政治、经济、文化中心，资源条件优越，是理想试点区域；但着眼于全国推广，还应充分考虑山区、偏远及欠发达地区的发展差异，在不同类型地区形成各具代表性的实践样本，为后期复制推广积累丰富经验。

在重点任务方面，朱振明强调，减贫应作为“社会主义乡、坊”建设的重要内容。社会主义发展必须坚持共同富裕方向，让发展成果更多更公平地惠及全体人民。

他指出，建设社会主义乡、坊必须同共同富裕目标紧密结合，让人民群众真正享受发展成果，不断提升满意度和幸福感。若未来试点扩展至山区、半山区和经济困难地区，应将巩固脱贫成果、推进可持续减贫作为核心任务。唯有让广大群众共享发展机遇、改善生活条件，才能增强社会认同感，凝聚改革共识，坚定对国家发展道路的信心。

朱振明表示，坚持均衡发展、持续改善民生、不让任何人掉队，与越南以人民为中心的发展理念高度契合。通过统筹提升基层治理能力、推动经济社会发展、改善生态环境、推进可持续减贫，并始终确保人民主体地位，“社会主义乡、坊”模式有望成为越南现代化建设和高质量发展的重要探索。(完)