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中国学者：建设“社会主义乡、坊”是越南发展新思路的具体实践
朱振明教授在接受越通社驻华记者采访时表示，越共中央总书记、国家主席苏林亲自关注并指导试点工作，既体现了越南创新基层治理模式的现实需求，也为总结经验、适时推广创造了有利条件。
朱振明认为，“社会主义乡、坊”建设首先是对越共十四大发展目标的实践转化。党的战略方向确定后，关键在于通过具体工作加以落实，并在实践中不断检验、丰富和发展其内涵。
从命名本身即可看出，该模式并非单一经济园区、旅游区或文化中心的建设，而是着眼于经济、政治、社会、文化和民生协调发展的综合性工程。
他指出，推进“社会主义乡、坊”建设也是适应越南行政体制改革的重要举措。随着县级行政层级取消，乡级政府将承担更多管理职能，这对基层治理能力、组织动员能力和政策执行力提出了更高要求。因此，如何有效发挥乡级政府作用，将成为改革成败的关键环节。
朱振明强调，该模式可作为探索基层治理创新的重要实践平台，其中基层干部队伍建设尤为关键。随着职能扩大，乡级干部需进一步提升专业素养、政策执行力和服务群众的能力。试点过程本身，正是提升基层干部整体素质、增强地方治理效能的重要契机。
在价值取向上，朱振明强调，“社会主义乡、坊”建设必须坚持以人民为中心的发展思想。衡量成效的标准，不应仅限于经济增长或基础设施改善，更要看群众生活质量、满意度和幸福感是否持续提升。他指出，让人民群众切实感受到生活改善、共享发展成果，是“社会主义乡、坊”区别于一般发展模式的核心特征。
关于推进路径，朱振明认为，这是一项系统工程，涵盖经济、政治、社会、文化、生态和治理等多个领域，需中央与地方、多部门统筹协调，形成工作合力。他建议，试点初期可优先聚焦基础设施和人居环境改善。以中国经验为例，不少农村地区正是通过改善村容村貌、优化生态环境，实现了整体面貌提升和群众参与积极性增强。从群众最直观感受到的民生实事入手，再逐步拓展至经济、文化和社会全面发展，是一条务实可行的路径。同时，他也指出，试点工作需配套投入相应的财政资金、政策和基础设施资源，仅靠乡级政府力量难以独立完成综合性发展目标。
朱振明还建议，越南可在不同发展水平和地理区域布局更多试点。河内作为政治、经济、文化中心，资源条件优越，是理想试点区域；但着眼于全国推广，还应充分考虑山区、偏远及欠发达地区的发展差异，在不同类型地区形成各具代表性的实践样本，为后期复制推广积累丰富经验。
在重点任务方面，朱振明强调，减贫应作为“社会主义乡、坊”建设的重要内容。社会主义发展必须坚持共同富裕方向，让发展成果更多更公平地惠及全体人民。
他指出，建设社会主义乡、坊必须同共同富裕目标紧密结合，让人民群众真正享受发展成果，不断提升满意度和幸福感。若未来试点扩展至山区、半山区和经济困难地区，应将巩固脱贫成果、推进可持续减贫作为核心任务。唯有让广大群众共享发展机遇、改善生活条件，才能增强社会认同感，凝聚改革共识，坚定对国家发展道路的信心。
朱振明表示，坚持均衡发展、持续改善民生、不让任何人掉队，与越南以人民为中心的发展理念高度契合。通过统筹提升基层治理能力、推动经济社会发展、改善生态环境、推进可持续减贫，并始终确保人民主体地位，“社会主义乡、坊”模式有望成为越南现代化建设和高质量发展的重要探索。(完)