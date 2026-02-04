中国学者：中越两党关系是中越关系中的重要构成

接受越通社驻北京记者的采访时，中国专家学者认为，中越两党关系是中越关系中的重要构成，对两国关系发挥政治和战略引领作用。

接受越通社驻北京记者的采访时，中国专家学者认为，中越两党关系是中越关系中的重要构成，对两国关系发挥政治和战略引领作用。



中国社会科学院马克思主义研究院教授、博士，越南问题专家潘金娥指出，越共十四大报告将党际关系视为“外交工作的核心支柱”，战略方针既延续“独立自主、多边协同”的传统，又在十四大时期新增“战略自主、深度赋能”的新内涵，形成“三层递进”的党际合作体系。



中国社会科学院马克思主义研究院教授、博士，越南问题专家潘金娥 图自越通社



根据十四大报告的内容和过去两年中越构建具有战略意义的命运共同体的务实推进，可以预见：越共十四大后，两党关系将继续维持良好的发展台式，继续发挥引领作用。



同时，在潘金娥教授看来，未来还将发生三个方面的重要转变：一是政治引领作用从把舵定向拓展到全面协调；二是党际交流侧重点从理论认识上升到治国理政经验互鉴；三是两党关系的目标导向从意识形态的相互维护上升为战略协同建构。



潘金娥认为，越共十四大外交路线与中越关系的深化高度契合。中越作为同属社会主义的友好邻邦，在十四大外交框架下，通过战略互信引领、务实合作提质，推动命运共同体建设走深走实，这既是越南落实“多边化、多样化”外交的核心实践，也能借助双边协作进一步提升在区域和全球治理中的话语权。



中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平 图自越通社

与此同时，中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平表示，中越关系为进入自建交以来最好时期。



他指出，两党应该充分发挥共产党执政的政治优势，加强党际交流，将中越关系提升新高度，推动具有战略意义的中越命运共同体走深走实。



一是加强元首外交，保持两党总书记互访机制，增强战略沟通与战略互信，妥善处理相关分歧，引领中越关系发展大方向。



二是加强政党治国理政交流，不断创新共产党执政理论，强化共产党执政的话语主导权，保障共产党执政的安全。



三是深化党员干部能力建设培训交流，提升党员干部执政能力建设，确保共产党执政队伍的廉洁、高效。



四是推动红色基因交流，系统组织年轻党员赴各自红色基地调研学习，强化党员干部红色基因意识。（完）