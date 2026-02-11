中国媒体：越南经济展现出韧性

据越通社驻北京记者报道，中国《人民日报》于2月10日发表题为“越南推动产业多元化发展” 的文章，其中强调加工制造业、服务业等领域表现亮眼。

文章援引了越南财政部统计局近日公布的数据，其中显示，2025年越南国内生产总值（GDP）同比增长8.02%。在全球经济整体低迷的背景下，越南经济展现出韧性。



越南努力推动产业多元化发展，尤其是出口产业表现亮眼。相关数据表明，越南2025年全年进出口总额同比增长18.2%，贸易总额超9300亿美元，连续多年处于贸易顺差地位。以电子、纺织业等为主的出口加工制造业发展迅速，助推越南跻身全球前二十大贸易国行列。去年，越南进一步放宽现货进出口标准，实施进口惠税激励、简化退税等措施，现货进出口被纳入增值税0%适用范围，高新技术及其他重点鼓励行业项目经批准认定后可享受税收优惠。

文章指出，为进一步吸引外资，越南政府推动实施简化行政手续、提升经营自由度、降低投资准入门槛等举措。《投资法》修订后，对多数行业实行“先设企后办证”，准入门槛显著降低，但同时对一些敏感领域保留投资主张审批程序。据统计，截至2025年12月31日，越南外国直接投资（FDI）实际到位资金额达276.2亿美元，同比增长9%，创2021年以来的新高。加工制造业仍是吸引外资的核心领域，占FDI实际到位资金额的82.8%，新加坡、中国、瑞典等是主要投资来源地。

与此同时，服务业等领域复苏为越南经济提供重要动力。越南工贸部等联合推动扩大国产品牌市场份额，多措并举拉动内需刺激消费。根据越南财政部的报告，2025年越南服务业增速为8.62%，对该国GDP贡献率达到51.08%。国际旅客人数激增也进一步助推服务业回暖。越南2025年接待国际旅客逾2120万人次，同比增长20.4%，创下历史新高。其中，中国、俄罗斯等国旅客量回升明显。国内消费和国际旅客增加带动了交通、餐饮、零售及物流仓储等行业发展，显著拉动了就业。

文章指出，随着市场发展活力逐步释放和体制改革深入推进，越南出口驱动型经济在加速发展的同时，仍面临不少挑战，包括如何有效应对国际市场不确定性，突破基础设施瓶颈，以及推动产业创新升级，逐步实现“代工”向“创新”转型等。为改变出口高度依赖欧美市场格局，越南已制定相关政策鼓励农产品、纺织服装等传统优势产业和企业开拓印度、非洲、拉美等新兴市场，减少对传统市场的依赖，并着力推动提升原材料自给率，加大投资发展自动化技术等，进一步增强越南出口产品的国际竞争力。（完）