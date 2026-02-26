中国台湾高科技企业巨头选择越南作为东南亚生产中心

总部位于中国台湾台南的UNIVACCO Technology Inc.近日在越南隆城工业园区租赁29742.4平方米工业用地，正式将越南选定为其在东南亚的战略生产基地。



成立于1990年的UNIVACCO专注于真空镀金属薄膜及表面涂层技术，产品广泛应用于印刷、包装及先进材料领域。其核心产品包括热烫金箔、冷烫金箔及功能性真空镀膜材料，目前已销往美洲、欧洲及亚洲市场。



此次在同奈租赁近3公顷工业土地，体现出高科技制造企业正进行有选择性的产业转移趋势。越南凭借稳定的制造基础、具竞争力的成本结构以及深度融入全球供应链体系的能力，逐渐成为区域制造新枢纽。



根据规划，UNIVACCO在越南的项目将按照全球生产标准建设，整合先进技术体系，优化物流网络，并提升市场响应能力，重点服务于高端包装、数字化应用及环保材料等领域。

图自越通社





UNIVACCO首席执行官Bruce表示，公司选择越南作为海外生产基地，主要基于其在国际关税政策环境下的优势以及具竞争力的综合成本条件。





据Savills Việt Nam数据显示，2025年同奈省吸引外资超过27亿美元，完成年度计划的144%。目前全省共有2200多个FDI项目，注册资本总额超过420亿美元。预计2026年，在隆城国际机场及福安港等重点基础设施项目推动下，加之行政改革和数字化转型进程加快，当地将在高科技制造、物流及金融服务领域继续迎来新一轮投资浪潮。



Savills胡志明市工业地产服务经理潘久芝表示，流入越南的高科技FDI正从机会型投资转向长期战略布局。像UNIVACCO这样的投资者，不仅寻找生产地点，更将越南视为长期整合生产与创新能力的平台。



Sonadezi 隆城——隆城工业园区的开发商介绍，该园区总面积达488公顷，基础设施完善，内部交通系统齐全，电力、供水及污水处理系统可满足高科技项目需求。



在本次交易中，Savills越南担任独家顾问，从选址、谈判到交易完成全过程提供支持，并持续协助UNIVACCO与Sonadezi 隆城推进项目落地。（完）