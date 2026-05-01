两位数增长目标：从经营成本与企业机遇谈起

只有将支持企业的承诺转化为具体的项目和工程，庆和省才能实现高增长目标。

在近期举行的庆和省人民委员会与企业对话会上，该省人民委员会副主席黎玄承诺：“我们绝不会让企业孤军奋战。”

黎玄表示，庆和省将缩短手续审批流程，实现手续透明化，并最大限度利用分级分权机制，加强投资优惠政策的效果，并努力完善《提高各部门和机构的运营效率方案》。

我们正促进100%的档案数字化，使企业无需多次往返，并能在线查询档案状态和进度。 庆和省人民委员会副主席黎玄

会上，各家企业坦诚地提出许多问题。其中，康燕窝有限责任公司经理范阮怀恩提出关于中小型企业参与当地战略基础设施项目可能性的问题。他表示，在庆和省许多企业未来几年的发展规划中，都提到了将甘林打造为机场城市或将云峰发展成为物流、能源产业中心和国际转运港的计划，并期望中小型企业能够成为分包商、原材料供应商和现场物流服务商，同时参与战略投资者的生态系统中。

事实上，庆和省领导人对企业做出的承诺与该省在 2026 年实现10-11%的高增长目标密不可分。

庆和省是全国首批颁布2025-2030年阶段两位数增长决议的省份之一，力争到2028年成为中央直辖市。这不仅是追求高增长，而且要保持长期的高速增长。

黎玄承认破解体制瓶颈、改革手续和降低企业成本不仅是支持方案，而已成为庆和省实现增长目标的先决条件。

一季度各领先省份的地区生产总值（GRDP）增长显示，潜力、优势及其转化为项目和产品之间存在直接关联。

例如河静省增长率达12.42%，主要得益于永昂二号热电厂、VinFast汽车制造厂以及VinES电池厂的产能释放。宁平省得益于Great Market Global、Seasunsport（南定）和Jinyoung G&T等一系列新工厂投入运行。

当然，这一成果还得益于坚实的工业和服务业基础、清晰招商引资方向、便利基础设施以及不断改善的投资环境。

在2026年4月及未来一段时间内分配给各部门和地方政府的具体任务中，地区生产总值增长率高或低以及整体经济增长率都清晰地体现了地方政府的执行责任。

2026年第一季度，庆和省的GRDP增长率为8.37%，位列排名中游，但仍低于该省设定的两位数目标。这意味着庆和省领导层在落实针对企业的承诺、强化执行责任方面仍有大量工作要做。（完）