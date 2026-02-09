“丙午春节”邮票和“日马飞云”纪念币发行 喜迎2026年新春

喜迎2026丙午年新春，越南科学技术部与越南邮政总公司联合发行“丙午春节”邮票套和“日马飞云”纪念币。

喜迎2026丙午年新春，越南科学技术部与越南邮政总公司联合发行“丙午春节”邮票套和“日马飞云”纪念币。这两款文化产品具有较高的审美价值，融汇当代民间美术特色，寄寓“马到成功”的美好祝愿和“万里光明”的精神内涵，寓意新的一年平安顺遂、诸事亨通、奋发进取。



“丙午春节”邮票套装由画家阮光荣设计，共包括2枚邮票和1枚小型张，通过熟悉而寓意深远的祝福语“马到成功”，传递对新一年行稳致远、坚韧奋进、收获成功的美好期许。

马被视为象征力量、忠诚、坚韧与吉祥的灵物。基于这一文化意象，该套邮票采用当代民间艺术风格设计，首次在越南春节邮票设计中呈现传说中的“九红鬃神马”形象。两枚邮票分别描绘白马与紫马组成的双骏形象，驮着迎春的节庆鼓阵，二者相映成趣，构成阴阳和合之势，象征平衡、和顺与美好开端。



邮票设计进一步延展故事，以八匹骏马奔腾向前的画面为背景，中央呈现被赋予凤凰之翼的“千里马”形象。一匹回首激励身后同伴的骏马，寓意携手同行、并肩奋进，强调“马到成功”不仅是终点，更是一段充满分享与坚持的奋斗历程。



除了上述邮票外，越南邮政总公司与邮票公司联合推出“日马飞云”纪念币（收藏版），该产品巧妙融合传统邮票美术与现代设计风格，传达引领突破、奋勇争先和光明开启的精神内涵，并与“万里光明”的主题相互呼应。



“日马飞云”采取限量发行方式，面向多个受众群体，包括邮币收藏爱好者、寻求寓意吉祥春节礼品的消费者，以及希望以幸运象征开启新一年的企业和合作伙伴。