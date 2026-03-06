三月绚丽多彩的奥黛风采

每当三月来临，从城市到乡村，从机关单位到学校的越南女性都身着色彩缤纷、款式各异的奥黛。越南妇女联合会每逢3·8国际妇女节到来发起的“奥黛周”活动，不仅弘扬这一传统服饰之美，也传播了越南文化价值，成为凝聚社区情感的文化活动。



2026年，越南妇女联合会在全国范围内发起“奥黛周”活动，自3月1日至8日举行，旨在纪念国际妇女节116周年（1910年3月8日—2026年3月8日）、二征夫人起义1986周年，并迎接第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举。

在河内，响应市妇女联合会发起的“河内奥黛月”活动，众多机关、学校和企业职工热烈参与穿着奥黛活动、奥黛摄影比赛和奥黛上演比赛等。



3月8日（星期日）上午，预计约10万名首都女性会员将同时在与历史文化遗产有关的公共场所参加集体民舞表演活动。



在胡志明市，主题为“金色丝线—织就梦想”的2026年第十二次胡志明市奥黛节为三月增添了热烈喜庆的氛围。今年奥黛节共设17项活动，如开幕式、集体民舞表演与奥黛巡游等。



2026年胡志明市奥黛节汇聚全国37位设计师、近400套奥黛作品、600名演员与模特以及来自多个领域的37位形象大使，构成一幅多彩多姿、汇聚创意的绚丽画卷。创意人士的广泛参与表明，奥黛不仅承载着传统记忆，也成为不断创新的灵感源泉，从而满足日益多样化的审美需求。



在奠边省，“奥黛周”与2026年羊蹄甲花节相继举行。数千名来自不同年龄层和职业的女性身着奥黛，在开满洁白羊蹄甲花的街道上巡游，为当地文化与旅游空间增添了亮丽的风景。



力争打造“奥黛之都”品牌的顺化市也动员女性在工作场所和社区活动中穿着奥黛的各项活动持续开展。“爱心奥黛”项目已向各乡、坊贫困会员赠送近2000套奥黛，努力实现100%会员在重要场合（包括即将到来的选举日）都能穿上奥黛。此举表明，奥黛在当代生活中依然保持着稳固的地位。



尽管时尚潮流不断变化、各种趋势层出不穷，但在大多数越南女性的衣橱中，奥黛始终占据着一个庄重的位置。在各种节日、礼仪及各种重要场合中穿着奥黛的习惯，也被一代又一代地传承下去。



奥黛如同一种象征，当越南代表穿着奥黛出现在国际外交论坛以及世界各地艺术与选美赛事上时，成为展示和介绍越南文化的一种方式。



越南文化体育与旅游部原副部长、越南奥黛文化协会主席邓氏碧莲博士多次强调，奥黛是越南人气质与品格的象征，是需要加以保护和传播的“活态遗产”。



经过多年的持续开展，“奥黛周”已成为具有广泛影响力的文化活动。奥黛不仅彰显越南女性温婉端庄之美，也向国内外公众传递着对传统文化的自豪。



更重要的是，这也是每个人在融入国际社会进程中保护和弘扬文化遗产价值的一种具体方式。这一切实举措，也为推动奥黛尽早被公认为国家级非物质文化遗产，未来申报为人类非物质文化遗产奠定基础。（完）



