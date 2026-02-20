《丙午春色》：古街内的越南新春艺术空间

正在河内还剑湖文化信息中心举行的《2026丙午春色》艺术展展出了多位知名画家的绘画作品。这是还剑湖及河内古街管理委员会“庆党迎春——欢庆丙午2026”系列活动的一部分。

贯穿本次展览的主题是午年属相——马的形象，象征着生命力、毅力和奋发向上的渴望。所展出的画作材料多样，如粉彩、水彩、油画、漆画等。



展览的亮点是由画家杜德创作的首次亮相公众的漆画系列《边关之春》。该系列作品经过多年准备与尝试，展现了创作深度，同时也体现了传统漆画材料丰富的表现力。

尽管大部分作品标注的年份是2025年，但创作者们早在数十年前就已开始准备这些作品，旨在探索和发掘传统漆画的表现力。部分作品由纸画、油画甚至木刻版画转换而来，创造出新颖的视觉效果，展示了漆画材料变幻无穷、富有表现力的特性。

此外，画家杜德还展出了包含11幅作品的系列画作《北部山区少数民族服饰》，描绘了苗族、瑶族、倮倮族等民族的服饰，并结合其生活空间和独特的文化特色，具有鲜明的文化、遗产和民族学价值。

贯穿各作品的午年属相——马的形象，不仅仅停留在优美的体态，更是自由精神的象征，彰显着越南人民坚韧不拔的毅力和奋发向上的强烈渴望。

选择马的形象作为贯穿整个展览的主题，不仅具有岁首迎春的时序意义，更能引发关于当代社会生活中变革、创新和奋发向上的更广泛联想。

按计划，展览将开放至3月1日。（完）