Ứng dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm ở HTX chè Tây Trúc Xanh

HTX Tây Trúc Xanh được thành lập từ tâm huyết của bà Trịnh Tú Anh, người đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành nông sản Việt. Đi khắp Việt Nam để gây dựng mạng lưới nông nghiệp hữu cơ, bà Tú Anh đã đến với Thái Nguyên, những đồi chè dưới chân núi mờ sương và hương vị ngọt thơm quyến rũ của chè đã chinh phục bà. Hình ảnh những người phụ nữ Dao cần mẫn hái chè bên đồi cho bà một cảm xúc đặc biệt. Bà muốn tạo sinh kế bền vững cho nông dân nơi đây và đồng hành cùng họ để phát triển đặc sản chè đã từng là niềm tự hào của Thái Nguyên đệ nhất danh trà.



Có bao nhiêu vốn liếng với nhiều năm lăn lộn kinh doanh, bà Trịnh Tú Anh đã dồn hết lại để đầu tư xây dựng HTX Tây Trúc Xanh từ một trăn trở và đam mê, tạo nên sức sống mãnh liệt cho những đồi chè hữu cơ, kết nối chỉ dẫn địa lý chè Tây Trúc Xanh gắn với bà con dân tộc xã Quân Chu. Sau nhiều ngày tháng gây dựng cơ sở, tập hợp nông dân cùng tham gia HTX, những ngôi nhà mái lá được Tây Trúc Xanh dựng ngay dưới chân đồi chè đã là mái nhà chung của nông dân trồng chè quanh vùng. Bà con sau khi chăm sóc chè đã tụ hội về đây làm việc và cùng chăm chút thương hiệu chè Tây Trúc Xanh.

Điều đặc biệt bên mái nhà của Tây Trúc Xanh là có nhiều lớp học được tổ chức. Học viên là những lao động của HTX được tập huấn công nghệ số trong cách thức tạo thương hiệu, lan tỏa sản phẩm. Bà Trịnh Tú Anh đã mời các giảng viên của công ty Công nghệ Gen AI rồi cả giảng viên quốc tế trong ngành chè đến đào tạo cho lao động của HTX những kiến thức cơ bản về kinh tế số, ứng dụng thương mại điện tử để bán hàng, quảng cáo, truyền thông cho sản phẩm chè của địa phương.

Các cô gái người Dao với nụ cười tươi tắn và tinh thần cầu thị đã vừa học vừa làm, các cô viết content về đồi chè quê mình, về các công đoạn sao chè, phơi chè tại các hộ gia đình và tự tin livestream giới thiệu sản phẩm ngay dưới những đồi chè xanh mướt. Cách thức này vừa giúp lao động thêm yêu sản phẩm chè mình làm ra vừa góp phần quảng bá cho thương hiệu Tây Trúc Xanh theo một cách tự nhiên, chân thật nhất.



Chè Tây Trúc Xanh hoàn toàn tự nhiên và được chứng nhận VietGap, tiến đến HTX sẽ đăng ký chất lượng OCOP, mỗi người lao động sẽ là người truyền thông để nhân rộng sản phẩm giới thiệu đi muôn nơi.