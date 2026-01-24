Ứng dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm ở HTX chè Tây Trúc Xanh
Là một tổ hợp sản xuất chè mới thành lập được 3 năm tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên nhưng HTX Chè Tây Trúc Xanh đã tìm ra một hướng đi mới phù hợp xu thế phát triển của xã hội đương đại. Đó là ứng dụng công nghệ số phát triển nghề làm chè và lan tỏa sản phẩm đến cộng đồng.
Vượt qua những con đường nông thôn trải dài dẫn đến chân núi xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên là một khoảng trời rộng mở. Đó chính là bạt ngàn diện tích trồng chè tự nhiên của địa phương. HTX Tây Trúc Xanh đã liên kết cùng nông dân mở rộng diện tích các đồi chè, sản xuất ra nhiều dòng sản phẩm chè với thông điệp: Chè hữu cơ tinh khiết của đất trời vùng cao. Những đồi chè bao quanh chân núi được chăm sóc, vun trồng từ bàn tay lao động của bà con dân tộc Dao nhiều thế hệ, với 100 % búp chè tuyển chọn được hái từ các đồi chè lâu năm, được sao khô theo bí quyết cổ truyền của người dân tộc để giữ nguyên hương vị chè tự nhiên chỉ có ở vùng đất này, không lẫn vào đâu được.
HTX Tây Trúc Xanh được thành lập từ tâm huyết của bà Trịnh Tú Anh, người đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành nông sản Việt. Đi khắp Việt Nam để gây dựng mạng lưới nông nghiệp hữu cơ, bà Tú Anh đã đến với Thái Nguyên, những đồi chè dưới chân núi mờ sương và hương vị ngọt thơm quyến rũ của chè đã chinh phục bà. Hình ảnh những người phụ nữ Dao cần mẫn hái chè bên đồi cho bà một cảm xúc đặc biệt. Bà muốn tạo sinh kế bền vững cho nông dân nơi đây và đồng hành cùng họ để phát triển đặc sản chè đã từng là niềm tự hào của Thái Nguyên đệ nhất danh trà.
Có bao nhiêu vốn liếng với nhiều năm lăn lộn kinh doanh, bà Trịnh Tú Anh đã dồn hết lại để đầu tư xây dựng HTX Tây Trúc Xanh từ một trăn trở và đam mê, tạo nên sức sống mãnh liệt cho những đồi chè hữu cơ, kết nối chỉ dẫn địa lý chè Tây Trúc Xanh gắn với bà con dân tộc xã Quân Chu. Sau nhiều ngày tháng gây dựng cơ sở, tập hợp nông dân cùng tham gia HTX, những ngôi nhà mái lá được Tây Trúc Xanh dựng ngay dưới chân đồi chè đã là mái nhà chung của nông dân trồng chè quanh vùng. Bà con sau khi chăm sóc chè đã tụ hội về đây làm việc và cùng chăm chút thương hiệu chè Tây Trúc Xanh.
Điều đặc biệt bên mái nhà của Tây Trúc Xanh là có nhiều lớp học được tổ chức. Học viên là những lao động của HTX được tập huấn công nghệ số trong cách thức tạo thương hiệu, lan tỏa sản phẩm. Bà Trịnh Tú Anh đã mời các giảng viên của công ty Công nghệ Gen AI rồi cả giảng viên quốc tế trong ngành chè đến đào tạo cho lao động của HTX những kiến thức cơ bản về kinh tế số, ứng dụng thương mại điện tử để bán hàng, quảng cáo, truyền thông cho sản phẩm chè của địa phương.
Các cô gái người Dao với nụ cười tươi tắn và tinh thần cầu thị đã vừa học vừa làm, các cô viết content về đồi chè quê mình, về các công đoạn sao chè, phơi chè tại các hộ gia đình và tự tin livestream giới thiệu sản phẩm ngay dưới những đồi chè xanh mướt. Cách thức này vừa giúp lao động thêm yêu sản phẩm chè mình làm ra vừa góp phần quảng bá cho thương hiệu Tây Trúc Xanh theo một cách tự nhiên, chân thật nhất.
Chè Tây Trúc Xanh hoàn toàn tự nhiên và được chứng nhận VietGap, tiến đến HTX sẽ đăng ký chất lượng OCOP, mỗi người lao động sẽ là người truyền thông để nhân rộng sản phẩm giới thiệu đi muôn nơi.
Bà Trịnh Tú Anh cho biết: "Chúng tôi phát triển mô hình kinh tế HTX lấy nhân sự nông dân làm trung tâm và từng bước đào tạo họ tiếp cận kinh tế số để nâng cao tay nghề, đặc biệt tôn vinh tự hào với sản phẩm chè của quê hương. Chính phủ đã và đang triển khai nghị quyết 58 trong đột phá công nghệ sáng tạo sản phẩm, HTX Tây Trúc Xanh đã đón đầu chủ trương này, chúng tôi có đồi chè, có các xưởng sao chè truyền thống tại các gia đình bà con nông dân, chúng tôi nỗ lực tạo được hệ thống phân phối vững mạnh giúp bà con yên tâm sản xuất, làm giàu trên mảnh đất quê mình”.
Trong một lần tham dự lớp tập huấn ứng dụng AI trong phát triển thị trường chè tổ chức tại HTX Tây Trúc Xanh, ông Lê Đăng Minh, Bí thư xã Quân Chu cho biết: "Địa phương rất cổ vũ cho những mô hình HTX như Tây Trúc Xanh, nơi bà con nông dân cùng hợp tác xã chung tay xây dựng thương hiệu cây chè bản địa. cây chè hay danh trà này được công nghệ số hóa để nhân rộng đặc biệt hướng đến thị trường xuất khẩu".
Trong năm 2025, HTX Tây Trúc Xanh là mô hình điểm của địa phương tổ chức nhiều khóa tập huấn, thực hành cho nông dân biết ứng dụng công nghệ số trong bán hàng, viết content quảng cáo và quản trị bán hàng trên các trang thương mại điện tử. HTX cung ứng ra thị trường 10 dòng sản phẩm chè (bán theo hộp, gói, cân) mang lại thu nhập bền vững cho nông dân, bảo tồn và phát huy nghề làm chè truyền thống cho bà con dân tộc Dao.
Gia đình ông Triệu Văn Tư với nhiều thế hệ người làm chè đã tham gia làm thành viên của HTX Tây Trúc Xanh, tại xưởng sao chè của gia đình, các thành viên gia đình say mê livestreams, chụp ảnh để giúp người tiêu dùng trải nghiệm trực tiếp quá trình sao chè, phơi khô chè từ không gian gia đình. Hình ảnh này nhận được hàng trăm ngàn like. Ông Triệu Văn Tư cho biết: "Khi được HTX đào tạo, tập huấn công nghệ số để quảng bá sản phẩm, chúng tôi cũng thấy vui vì có thêm làn gió mới kết nối người tiêu dùng khắp muôn nơi. Niềm vui của người trồng chè là thấy được sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng, họ trân trọng phản hồi về sản phẩm"./.
- Nội dung: Trần Vân/ Báo ảnh Việt Nam
- Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam