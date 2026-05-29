“Tấm vé” OCOP 5 sao giúp nước mắm truyền thống Hà Tĩnh chinh phục thị trường

29/05/2026

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên Hà Tĩnh có hai sản phẩm nước mắm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, cấp độ cao nhất của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Để đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao, nước mắm Phú Khương được kiểm tra chất lượng hàng ngày. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Cơ sở sản xuất nước mắm của Hợp tác xã Thu mua và Chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân). Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Sản phẩm nước mắm Phú Khương được ủ chượp trong các chum sành. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Với hơn 137 km bờ biển, Hà Tĩnh từ lâu nổi tiếng với nghề làm nước mắm truyền thống gắn với các làng chài ven biển như Hải Ninh, Kỳ Xuân.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên Hà Tĩnh có hai sản phẩm nước mắm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, cấp độ cao nhất của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Đó là nước mắm Phú Khương của Hợp tác xã Thu mua và Chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) và nước mắm Luận Nghiệp của Hợp tác xã Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh).

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN