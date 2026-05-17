Đánh thức không gian trà sen Hà Nội giữa lòng Phố cổ

17/05/2026

Sự kiện “Hương sen lối cũ – Mùa 3” trong không gian văn hóa trà sen truyền thống được tái hiện giữa lòng Phố cổ, góp phần gìn giữ giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Hà Nội.

Từ lâu, trà sen Tây Hồ được xem là một trong những thức quà thanh nhã bậc nhất của người Hà Nội, kết tinh sự cầu kỳ trong từng công đoạn ướp trà cùng nét tinh tế của nghệ thuật thưởng trà Việt. Thông qua sự kiện “Hương sen lối cũ – Mùa 3” trong 2 ngày 16 - 17/5/2026 tại Ngôi nhà Di sản, 87 Mã Mây (Hoàn Kiếm, Hà Nội), không gian văn hóa trà sen truyền thống được tái hiện giữa lòng phố cổ, góp phần gìn giữ giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và các hoạt động sáng tạo gắn với di sản.

Không gian trải nghiệm làm trà sen tạo điểm nhấn đậm chất Hà Nội trong sự kiện “Hương sen lối cũ – Mùa 3”. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN