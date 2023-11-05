Рулет из свиных ушей

05/11/2023

У вьетнамцев есть различные блюда из свиных ушей, такие как вареные свиные уши, колбаса из свиных ушей и салат из свиных ушей. Однако рулет из свиных ушей и языка действительно стал оригинальным блюдом, которое добавляет разнообразие в ассортимент блюд из свинины.

Это блюдо имеет простой способ приготовления и доставляет удовольствие тем, кто его любит. При приготовлении важно выбирать свежие и твердые свиные уши ярко-белого цвета, обладающие хорошей эластичностью. Необходимо выбирать свежий, толстый и круглый язык. Свиные уши и язык моют и чистят водой, затем бланшируют в кипятке с уксусом и солью. После бланширования их вынимают и замачивают в холодной воде.

Древесные грибы тоже вымачивают и очищают. Затем язык маринуют с различными специями, такими как лук, чеснок, рыбный соус и перец, затем язык плотно сворачивают внутри очищенного свиного уха и связывают нитью.



Древесные грибы и язык маринуют с различными специями, такими как лук, чеснок, рыбный соус и перец, затем плотно сворачивают внутри очищенного свиного уха и связывают нитью.

Перед употреблением свиные уши достают из холодильника и нарезают аккуратными ломтиками. Кастрюлю с водой ставят на плиту и варят свиные уши и язык около семи минут, затем им дают остыть и ставят в холодильник минимум на два часа. Перед употреблением свиные уши достают из холодильника и нарезают аккуратными ломтиками. Тонкие ломтики свиных ушей выкладывают на тарелке по кругу, создавая привлекательный вид. В зависимости от региона страны, рулеты из свиных ушей и языка подаются с различными видами овощей и напитков. Это блюдо отлично подходит для жарких летних дней. Многие люди предпочитают наслаждаться им в качестве восхитительной закуски к напитку, создавая целый спектр приятных вкусов.