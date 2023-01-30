Жареная говядина в бамбуковой трубке

30/01/2023

При наличии доступных ингредиентов для приготовления вкусной говядины на гриле в бамбуковой трубке требуется всего около 20 минут. Данный способ позволяет блюду получить неотразимо восхитительный вкус.

Вкусная говядина на гриле в бамбуковой трубке.

Говядина, используемая для приготовления блюда, тщательно отбирается. После нарезания на квадратные куски говядину маринуют со специями, такими как перец, лемонграсс, лук, листья пандана, чеснок, рыбный соус и сахар.

Рекомендуемое место, чтобы попробовать блюдо в Ханое: Ресторан “Чокуе”: г.Ханой, ул. Хоангнган, ал-я 163, д.1.

Свежая бамбуковая трубка очищается от сердевцины и высушивается. Кусочки маринованной говядины укладываются в трубочку. Алюминиевая фольга используется для герметизации открытых концов трубки. Трубку ставят на гриль над тлеющими углями примерно на 20-30 минут, пока внешняя оболочка слегка не подгорит и из трубки не разнесется слабый запах говядины. Кусок бамбуковой трубки разрезают ножом, чтобы обнажить жареную говядину, после чего блюдо готово к подаче.

Свежая говядина, используемая для приготовления блюда.

В зависимости от региона говядину на гриле могут подать с соевым соусом, солью и перцем или соусом чили. Несмотря на то, что жареная говядина в бамбуковой трубке – это деревенское блюдо, оно присутствует в меню многих ресторанов и является “частым гостем” на вечеринках./.

Текст: Бить Ван - Фото: Тхань Занг - Перевод: Динь Хонг



