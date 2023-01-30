Жареная говядина в бамбуковой трубке
При наличии доступных ингредиентов для приготовления вкусной говядины на гриле в бамбуковой трубке требуется всего около 20 минут. Данный способ позволяет блюду получить неотразимо восхитительный вкус.
Говядина, используемая для приготовления блюда, тщательно отбирается. После нарезания на квадратные куски говядину маринуют со специями, такими как перец, лемонграсс, лук, листья пандана, чеснок, рыбный соус и сахар.
Рекомендуемое место, чтобы попробовать блюдо в Ханое:
Ресторан “Чокуе”: г.Ханой, ул. Хоангнган, ал-я 163, д.1.
Свежая бамбуковая трубка очищается от сердевцины и высушивается. Кусочки маринованной говядины укладываются в трубочку. Алюминиевая фольга используется для герметизации открытых концов трубки. Трубку ставят на гриль над тлеющими углями примерно на 20-30 минут, пока внешняя оболочка слегка не подгорит и из трубки не разнесется слабый запах говядины. Кусок бамбуковой трубки разрезают ножом, чтобы обнажить жареную говядину, после чего блюдо готово к подаче.
В зависимости от региона говядину на гриле могут подать с соевым соусом, солью и перцем или соусом чили. Несмотря на то, что жареная говядина в бамбуковой трубке – это деревенское блюдо, оно присутствует в меню многих ресторанов и является “частым гостем” на вечеринках./.
Текст: Бить Ван - Фото: Тхань Занг - Перевод: Динь Хонг