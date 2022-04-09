Вьетнам полон решимости снять “желтую карточку” Еврокомиссии

Правительство Вьетнама реализует синхронные меры для скорейшего снятия желтой карточки Европейской комиссии (ЕК) за незаконный, необъявленный и нерегулируемый промысел (ННН-промысел), что является ключевой задачей рыбной отрасли в 2022 году.

До 2017 года рыболовство было одним из ключевых секторов экономики, вносившим важный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама. Однако управление ресурсами и рыболовством по-прежнему имеет множество недостатков, ограничений, неустойчивого развития, не в полной мере отвечающих правовым нормам управления рыболовством.

В этой связи 23 октября 2017 года Европейская комиссия (ЕК) присвоила «желтую карточку» вьетнамским морепродуктам, экспортируемым на европейский рынок, за неполное соблюдение правил по борьбе с ННН-промыслом.

Вьетнамские уполномоченные органы регулярно инспектируют и контролируют рыболовные суда, обеспечивая соблюдение правил ННН-промысла. Фото: ВИА

Благодаря усилиям и решимости правительства, министерств, ведомств и 28 прибрежных провинций и городов за более чем 5 лет борьба с ННН-промыслом достигла следующих важных результатов: постепенное совершенствование законодательной системы в области рыболовства; уменьшение количества рыболовных судов, нарушающих водные границы других стран, по сравнению с предыдущими годами...

Фуйен известен как «столица» ловли тунца с годовым уловом более 5000 тонн, экспортируемых в страны ЕС, США и Японию. Фото: Фам Кыонг/ВИА

Для того, чтобы добиться отмены «желтой карточки» по ННН-промыслу, Управление рыболовства порекомендовало руководству Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов поручить населенным пунктам исправить сертификацию выловленных морепродуктов и устранить ошибки, чтобы они не мешали экспорту выловленных морепродуктов на европейский рынок. В целом по стране в настоящее время 16 из 28 прибрежных провинций и городов сертифицируют происхождение аквакультурной продукции, выловленной в Южно-Центральных, Юго-Восточных и Юго-Западных провинциях, в основном для экспорта морепродуктов на европейский рынок.

По словам начальника Управления рыболовства г-на Чан Динь Луана, активно выполняются 4 группы рекомендаций ЕК по желтым карточкам ННН. Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов и Управление рыболовства также направили в населенные пункты более 10 рабочих групп по ННН-промыслам.

После каждой инспекции, особенно после встречи под руководством премьер-министра с 28 прибрежными провинциями и городами, на местах наблюдался заметный прогресс. Также повысилась информированность населения и государственных служащих.

Кроме того, процент рыболовных судов длиной 15 м и более с установленным круиз-контролем в настоящее время достигает 92%; остальные рыболовецкие суда нуждаются в установке устройств мониторинга по маршруту. Неэксплуатационные транспортные средства должны четко указывать свой маршрут и предоставлять информацию о том, кто является владельцем судна, чтобы можно было обеспечивать строгое соблюдение законодательства.

«Самое главное сейчас — правоприменение и практическая реализация. На настоящий момент количество судов уменьшилось в соответствии с ориентацией Стратегии развития рыболовства Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года. Необходимо изучить текущие ресурсы в государственных программах, чтобы иметь общее количество ресурсов для надлежащей реструктуризации количества судов, чтобы обеспечить эффективность и производительность рыболовной деятельности таким образом, чтобы доходы и уровень жизни рыбаков выросли при соблюдении законодательства», — сказал г-н Чан Динь Луан./.