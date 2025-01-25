Вьетнам и Франция рассказывают истории из прошлого

25/01/2025

«Ngay xua» («Прошлое») – французско-вьетнамский спектакль, адаптированный из древних вьетнамских народных сказок и легенд, поставленный французским режиссером Квентином Делормом. В спектакле, в котором играют актеры из обеих стран, сочетаются оба языка и культуры, эстетические тенденции, исторические и современные отсылки.

Движимый идеей народного театра, обеспечивающего доступ к культуре и образованию, французский режиссер Квентин Делорм хочет вовлечь зрителей в волшебное и захватывающее путешествие через «Ngay xua». Он подходит для зрителей всех возрастов благодаря разнообразной и новаторской форме выражения, которая ярко проявляется как в постановке, так и в хореографии.



«Воссоздавая легенду о Ау Ко, процессы формирования Западного озера или вершину горы Тхатьмон, я хочу вернуть зрителей к истокам богатой, общинной и гуманной культуры. Через три классические и основополагающие истории национальной культуры, я стремлюсь подчеркнуть очевидное сходство между вьетнамской культурой и другими культурами по всему миру», – поделился французский режиссер.

«Ngay xua» в основном вдохновлен тремя народными сказками: «Than tru troi» (Бог неба), рассказывающей о происхождении человечества, «Con Rong Chau Tien» (Потомки дракона и феи), посвященной рождению вьетнамского народа, легендой о бетеле и ареке, которая отражает фундаментальную связь между людьми и природой. Все три истории объединяются в красочный спектакль, где каждая из них разворачивается и находит отклик благодаря гармоничному сочетанию воображения, сверхъестественного и реализма.



Спектакль представляет собой опыт открытия культуры, выраженной через образы драконов, богов, монстров, душ и демонов.