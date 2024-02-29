ຂ່າວສານ
WTO ຮັບຮອງເອົາບັນດາຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ກ່ຽວກັບການຄ້າການບໍລິການ
ຕາມແຈ້ງການສື່ມວນຊົນ ໂດຍ WTO ຍົກອອກໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ WTO ຄັ້ງທີ 13 (MC13) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ Abu Dhabi ( ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ - UAE) ແຕ່ວັນທີ 26 – 29 ກຸມພາ, ຫຼັກການໃໝ່ນີ້ ຈະຫັນບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງມອບສິດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຮົ້ວກີດຂວາງກ່ຽວກັບລະບຽບການໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຄ້າການບໍລິການທົ່ວໂລກ ຈະຫຼຸດລົງກວ່າ 119 ຕື້ USD ຕໍ່ປີ. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງ WTO ຈັດວາງສຳລັບ 71 ປະເທດສະມາຊິກ, ໃນນັ້ນ ມີຈີນ, ອາເມລິກາ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU).
ກໍໃນກອງປະຊຸມ MC13, ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຄ້າພວມປະເຊີນໜ້າກັບການເຈລະຈາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ດ້ວຍເນື້ອໃນການເຈລະຈາສຸມໃສ່ຂົງເຂດອາຊີບອາຫາ ແລະ ກະສິກຳ. ວົງການນັກຊ່ຽວຊານຄາດຄະເນວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍາກທີ່ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວບຸກທະລຸອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ກໍລະນີບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອສິນໃນນ້ຳ.