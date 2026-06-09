ຂ່າວສານ
World Cup 2026: ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດຂອງ Viettel ຢູ່ລາວ ຖືກຳມະສິດອອກອາກາດບັນດາລາຍການແຂ່ງຂັນ World Cup 2026 ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ບໍລິສັດ Star Telecom (Unitel) ຈຳກັດ - ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໂທລະຄົມທີ່ຮ່ວມທຸລະກິດລະຫວ່າງກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ (Viettel) ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືລາວ, ຈັດຕັ້ງພິທີເປີດຕົວສິດອອກອາກາດສົດການແຂ່ງຂັນເຕະບານຮອບຊີງຊະນະເລີດໂລກ 2026 (FIFA World Cup 2026) ຢູ່ລາວຢ່າງເປັນທາງການ. ເຫດການເປັນຂີດໝາຍບາດລ້ຽວປະຫວັດສາດເມື່ອເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ວິສາຫະກິດໂທລະຄົມຢູ່ປະເທດລ້ານຊ້າງ ເປັນເຈົ້າການເຈລະຈາສຳເລັດ ແລະ ມີລິຂະສິດອອກອາກາດWorld Cup ທັງໝົດ, ພ້ອມທັງນຳຄວາມສຸກຄວາມມ່ວນຊື່ນມາໃຫ້ແຟນບານ ເມື່ອຕົກລົງອອກອາກາດໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າການແຂ່ງຂັນບານເຕະທັງໝົດ 104 ນັດໃນດິນແດນລາວ ແລະ ໃນທຸກແອັບຟຼີເຄຊັນເຕັກໂນໂລຢີ.
ເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ຊົມໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, Unitel ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການອອກອາກາດສົດຜ່ານຊ່ອງໂທລະພາບ LaoTV - ເຊິ່ງເປັນແອັບບັນເທິງດີຈີຕອນ ແລະ ລະບົບນິເວດເນື້ອໃນດີຈີຕອນ ໂດຍວິສາຫະກິດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເອງ.