ຂ່າວສານ
WHO: ໄລຍະສຸກເສີນຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ຍັງບໍ່ສິ້ນສຸດລົງເທື່ອ
ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຖືວ່າ: ໄລຍະສຸກເສີນຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດລົງເທື່ອ, ຍ້ອນກໍລະນີຜູ້ເສຍຊີວິດຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງກ່າວເຕືອນເລື່ອງຮັບມືທົ່ວໂລກສຳລັບວິກິດການໃນທົ່ວໂລກ “ຍັງມີຄວາມຈຳກັດ”.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສຸກເສີນກ່ຽວກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ຂອງ WHO ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ, ຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ສະພາບໂຄວິດ -19 ໃນໂລກປະຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WHO ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂລກລະບາດ ໂຄວິດ -19 ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີ 4 ແລ້ວ, ໂລກພວມຢູ່ໃນສະພາບດີກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ໜຶ່ງປີກ່ອນ, ເມື່ອກະແສໂລກລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດສາຍພັນ Omicron ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະອາທິດແມ່ນກ່ວາ 70.000 ຄົນ. ຮອດເດືອນ ຕຸລາ 2022, ອັດຕາຜູ້ເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະອາທິດໄດ້ຫລຸດລົງຕ່ຳກ່ວາ 10.000.