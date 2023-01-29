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ຂ່າວສານ

WHO: ໄລຍະສຸກເສີນຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ຍັງບໍ່ສິ້ນສຸດລົງເທື່ອ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສຸກເສີນກ່ຽວກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ຂອງ WHO ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ, ຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ສະພາບໂຄວິດ -19 ໃນໂລກປະຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດຫຼືບໍ່ນັ້ນ.

ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຖືວ່າ: ໄລຍະສຸກເສີນຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດລົງເທື່ອ, ຍ້ອນກໍລະນີຜູ້ເສຍຊີວິດຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງກ່າວເຕືອນເລື່ອງຮັບມືທົ່ວໂລກສຳລັບວິກິດການໃນທົ່ວໂລກ “ຍັງມີຄວາມຈຳກັດ”.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສຸກເສີນກ່ຽວກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ຂອງ WHO ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ, ຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ສະພາບໂຄວິດ -19 ໃນໂລກປະຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WHO ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂລກລະບາດ ໂຄວິດ -19 ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີ 4 ແລ້ວ, ໂລກພວມຢູ່ໃນສະພາບດີກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ໜຶ່ງປີກ່ອນ, ເມື່ອກະແສໂລກລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດສາຍພັນ Omicron ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະອາທິດແມ່ນກ່ວາ 70.000 ຄົນ. ຮອດເດືອນ ຕຸລາ 2022, ອັດຕາຜູ້ເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະອາທິດໄດ້ຫລຸດລົງຕ່ຳກ່ວາ 10.000.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງກວດກາໂຄງການທາງດ່ວນ ເໜືອ-ໃຕ້

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງກວດກາໂຄງການທາງດ່ວນ ເໜືອ-ໃຕ້

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍໄມເຊີນ - ທາງຫຼວງ 45 ທີ່ຂຶ້ນກັບ ໂຄງການທາງດ່ວນເໜືອ-ໃຕ້ ກ້ຳຕາເວັນອອກ, ໄລຍະທີ 1.
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