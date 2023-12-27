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ຂ່າວສານ

WHO ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ - 19

ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໃນບົດລາຍງານຜູ້ຕິດພະຍາດເພີ່ມຂຶ້ນສູງໜ້າເປັນຫ່ວງແມ່ນ 388% ໃນເວລາເກືອບ 1 ເດືອນ.
ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ມີຜູ້ຕິດພະຍາດເພີ່ມຂຶ້ນສູງໜ້າເປັນຫ່ວງແມ່ນ 388% ໃນເວລາເກືອບ 1 ເດືອນ ພາບ: AFP/TTXVN

ວັນທີ 25 ທັນວາ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນໂລກ ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນໂລກລະບາດໂຄວິດ-19. ຕາມບົດລາຍງານຂອງອົງການນີ້, ໃນເວລາ 28 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 20 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 17 ທັນວາ, ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ລວມມີ 850.000 ກໍລະນີຕິດພະຍາດລາຍໃໝ່ຢູ່ 105 ປະເທດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 52% ເມື່ອທຽບໃສ່ເວລາ 28 ວັນກ່ອນນັ້ນ. ກົງກັນຂ້າມ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດລາຍໃໝ່ຍ້ອນຕິດພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລົງ 8%, ເຊິ່ງມີ 3.000 ຄົນ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໃນບົດລາຍງານຜູ້ຕິດພະຍາດເພີ່ມຂຶ້ນສູງໜ້າເປັນຫ່ວງແມ່ນ 388% ໃນເວລາເກືອບ 1 ເດືອນ, ອິນໂດເນເຊຍ ມີຈຳນວນກໍລະນີຕິດພະຍາດລາຍໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນເຊິ່ງແມ່ນກວ່າ 3.700 ຄົນ.  

WHO ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ສາມັກຄີ - ປະຊາທິປະໄຕ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ຮ່ວມມື - ພັດທະນາ”, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII ໄດ້ມີຜູ້ແທນເກືອບ 1 ພັນຄົນ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກ, ຊາວກະສິກອນກ່ວາ 10 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ.
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