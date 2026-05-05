Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

WHO ຢັ້ງຢືນບັນດາກໍລະນີເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັດ Hanta ຢູ່ກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ

ໝາກຜົນການວິໄຈໃນຫ້ອງທົດລອງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເກີດມີໄວຣັດ Hanta, ເຊິ່ງແມ່ນໄວຣັດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດດ້ານລະບົບຫາຍໃຈອັນຕະລາຍ.

ອົງການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ (WHO) ແລະ ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ​ໃຕ້ ຫາກໍ່​ມີ​ແຈ້ງ​ການ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກີດ​ເຫດ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ເກີ​ດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກຳ​ປັ່ນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ MV Hondius ທີ່​ພວມ​ເດີນ​ທາງຢ​ູ່​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 03 ພຶດ​ສະ​ພາ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ມີຜູ້ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ 3 ຄົນ​, ໃນ​ນັ້ນ​ໝາກ​ຜົນ​ການ​ວິ​ໄຈ​ໃນ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ເກີດ​ມີ​ໄວ​ຣັດ Hanta, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ໄວ​ຣັດ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ພະ​ຍາດດ້ານ​ລະ​ບົບ​ຫາຍ​ໃຈ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ.

ກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ນີ້​ໂດຍບໍ່​ລິ​ສັດທ່ອງ​ທ່ຽວ Oceanwide Expeditions ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕັ້ງ​ຢ​ູ່ ໂຮນ​ລັງ ບໍ​ລິ​ຫານ. WHO ພວມ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນ​ຊາ​ກຳ​ປັ່ນ ແລະ ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ພະ​ຍາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ກຳ​ປັ່ນ​ພວມ​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ Ushuaia, ອາກ​ຊັງ​ຕິນ ໄປ Cape Verde.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ກາ​ນ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເລີ່ມ​ຕົ້​ນ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ເລ​ຂາ​ທິ​ກາ​ນ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເລີ່ມ​ຕົ້​ນ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ມີ​ທ່ານ Nityanand Rai ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ອິນ​ເດຍ, ທ່ານ Tshering Wangchuk Sherpa ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອິນ​ເດຍ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top