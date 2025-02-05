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ຂ່າວສານ

WHO ພິ​ຈາ​ລະ​ນາຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນເງິນ 400 ລ້ານ USD ພາຍຫຼັງ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ນີ້

ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ໄດ້ປົກປ້ອງວຽກງານຂອງອົງການນີ້ ກໍ່ຄືບັນດາການປັບປຸງໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອາເມລິກາ ພິຈາລະນາຄືນການຕັດສິນຖອນຕົວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາກັບ WHO ກ່ຽວກັບບັນດາການປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປ.
ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

ວັນທີ 3 ກຸມພາ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນເງິນເປັນຈຳນວນ 400 ລ້ານ USD ໃນງົບປະມານຂອງຕົນ, ພາຍຫຼັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເຊັນລັດຖະບັນຍັດຖອນ ອາເມລິກາ ອອກຈາກອົງການນີ້. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມປະຈຳປີນັດສາມັນຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ໄດ້ປົກປ້ອງວຽກງານຂອງອົງການນີ້ ກໍ່ຄືບັນດາການປັບປຸງໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອາເມລິກາ ພິຈາລະນາຄືນການຕັດສິນຖອນຕົວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາກັບ WHO ກ່ຽວກັບບັນດາການປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ WHO ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຈາກ ອາເມລິກາ ກໍ່ຄືທຸກປະເທດສະມາຊິກເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງປະສິດທິຜົນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການນີ້ໃນການໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ດີກ່ວາເກົ່າ. ການຫຼຸດຜ່ອນງົບປະມານຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມຢູ່ ເຊີແນວ (ສະວິດ) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 3 ກຸມພາ ຫາວັນທີ 11 ກຸມພາ ໃນນັ້ນມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາອົງການສະມາຊິກ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຫຼ່ງອຸປະຖຳ ແລະ ວຽກງານຂອງ WHO ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2026-2027.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະໂຍບາຍພາສີຂອງ ອາເມລິກາ ມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ

ນະໂຍບາຍພາສີຂອງ ອາເມລິກາ ມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ບໍ່ວ່າຝ່າຍໃດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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