ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

ວັນທີ 3 ກຸມພາ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນເງິນເປັນຈຳນວນ 400 ລ້ານ USD ໃນງົບປະມານຂອງຕົນ, ພາຍຫຼັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເຊັນລັດຖະບັນຍັດຖອນ ອາເມລິກາ ອອກຈາກອົງການນີ້. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມປະຈຳປີນັດສາມັນຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ໄດ້ປົກປ້ອງວຽກງານຂອງອົງການນີ້ ກໍ່ຄືບັນດາການປັບປຸງໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອາເມລິກາ ພິຈາລະນາຄືນການຕັດສິນຖອນຕົວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາກັບ WHO ກ່ຽວກັບບັນດາການປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ WHO ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຈາກ ອາເມລິກາ ກໍ່ຄືທຸກປະເທດສະມາຊິກເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງປະສິດທິຜົນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການນີ້ໃນການໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ດີກ່ວາເກົ່າ. ການຫຼຸດຜ່ອນງົບປະມານຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມຢູ່ ເຊີແນວ (ສະວິດ) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 3 ກຸມພາ ຫາວັນທີ 11 ກຸມພາ ໃນນັ້ນມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາອົງການສະມາຊິກ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຫຼ່ງອຸປະຖຳ ແລະ ວຽກງານຂອງ WHO ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2026-2027.