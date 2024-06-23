ຂ່າວສານ
WHO ກ່າວເຕືອນວິກິດການດ້ານສາທາລະນະສຸກຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແມ່ນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຍ້ອນອາກາດຮ້ອນເອົ້າ
ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ ອາກາດຮ້ອນເອົ້າຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ປາແລດສະຕິນ ຈະຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງຫນັກຫນ່ວງກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພວມຂາດແຄນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ການປະທະກັນລະຫວ່າງຂະບວນການ ຮາມາດ ແລະ ອິດສະຣາແອນ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ຜັນແປຢ່າງເຄັ່ງຕຶງ. ໂຄງການອາຫານໂລກ ໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ ອາດຈະເກີດວິກິດການດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນຂອບຂະຫນາດໃຫຍ່ ຢູ່ ເຂດ ກາຊາ ຍ້ອນຂາດນ້ຳສະອາດ, ທັນຍາຫານ, ອາຫານ ກໍ່ຄືອຸປະກອນການແພດ.
ແລະກໍໃນວັນດຽວກັນດ ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງພວມເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຂະບວນການ Hezbollah ຢູ່ ລີບັງ ແລະ ຢືນຢັນ: ບັນດາກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ ພວມມານະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫລຸດລົງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄິດໄລ່ຢ່າງຜິດພາດ. ທ່ານ Guterres ເນັ້ນຫນັກວ່າ ປະຊາຊົນທຸກຄົນຢູ່ເຂດນີ້ ແລະໃນໂລກ ບໍ່ໄດ້ປະໃຫ້ ລີບັງ ກາຍເປັນເຂດ ກາຊາ ທີ 2.