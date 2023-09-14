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ຂ່າວສານ

WFP ກ່າວ​ເຕືອນ ງົບ​ປະ​ມານ​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 24 ລ້ານ​ຄົນ ຕົກ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສະ​ພາບ​ອຶດ​ຫີວຕື່ມ​ອີກ

WFP ພວມພະຍາຍາມຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການຂາດແຄນງົບປະມານ ເຖິງກວ່າ 60% ໃນປີນີ້, ເຊິ່ງເປັນລະດັບຂາດງົບປະມານທີ່ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ.
ເດັກໆລຽນແຖວຖ້າຮັບທັນຍາຫານຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ຄ້າຍລີ້ໄພຢູ່ Aleppo, ຊີຣີ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ, ໂຄງການທັນຍາຫານໂລກ (WFP)  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ ພວມພະຍາຍາມຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການຂາດແຄນງົບປະມານ ເຖິງກວ່າ 60% ໃນປີນີ້, ເຊິ່ງເປັນລະດັບຂາດງົບປະມານທີ່ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ.

ເລື່ອງງົບປະມານຖືກຫຼຸດລົງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງການນີ້ຕ້ອງຮັດແຄບຂອບຂະໜາດຂອງການເຄື່ອນໄຫວຈຳນວນຫຼາຍ. ຕາມການຄິດໄລ່ຂອງ WFP ແລ້ວ, ການຕັດງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານ 1%  ຈະເຮັດໃຫ້ກວ່າ 400.000 ຄົນ ມີຄວາມສ່ຽງຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບອຶດຫີວຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໃນຕໍ່ໜ້າ, ດ້ວຍລະດັບການຫຼຸດຜ່ອນນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕື່ມອີກ 24 ລ້ານຄົນຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບອຶດຫີວຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໃນ 12 ເດືອນຈະມາເຖິງ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 50% ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບປັດຈຸບັນ.

ປັດຈຸບັນ, WFP ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນໄຫວລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ, ເຊິ່ງລວມທັງຈຸດຮ້ອນຄື: ອາບການິດສະຖານ, ບັງກະເລເທດ, ໄຮຕີ, ຊີຣີ ແລະ ໂຊມາລີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຸ່ມບໍລິສັດ Tokyu (ຍີປຸ່ນ) ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືພັດທະນາເຂດຕົວເມືອງຢູ່ ບິ່ງເຢືອງ

ກຸ່ມບໍລິສັດ Tokyu (ຍີປຸ່ນ) ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືພັດທະນາເຂດຕົວເມືອງຢູ່ ບິ່ງເຢືອງ

ທາງແຂວງຫວັງຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ມີບົດຮຽນຫຼາຍຢ່າງຄືກຸ່ມບໍລິສັດ Tokyu.
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