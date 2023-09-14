ຂ່າວສານ
WFP ກ່າວເຕືອນ ງົບປະມານຖືກຈຳກັດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 24 ລ້ານຄົນ ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບອຶດຫີວຕື່ມອີກ
ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ, ໂຄງການທັນຍາຫານໂລກ (WFP) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ ພວມພະຍາຍາມຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການຂາດແຄນງົບປະມານ ເຖິງກວ່າ 60% ໃນປີນີ້, ເຊິ່ງເປັນລະດັບຂາດງົບປະມານທີ່ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ.
ເລື່ອງງົບປະມານຖືກຫຼຸດລົງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງການນີ້ຕ້ອງຮັດແຄບຂອບຂະໜາດຂອງການເຄື່ອນໄຫວຈຳນວນຫຼາຍ. ຕາມການຄິດໄລ່ຂອງ WFP ແລ້ວ, ການຕັດງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານ 1% ຈະເຮັດໃຫ້ກວ່າ 400.000 ຄົນ ມີຄວາມສ່ຽງຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບອຶດຫີວຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໃນຕໍ່ໜ້າ, ດ້ວຍລະດັບການຫຼຸດຜ່ອນນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕື່ມອີກ 24 ລ້ານຄົນຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບອຶດຫີວຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໃນ 12 ເດືອນຈະມາເຖິງ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 50% ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບປັດຈຸບັນ.
ປັດຈຸບັນ, WFP ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນໄຫວລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ, ເຊິ່ງລວມທັງຈຸດຮ້ອນຄື: ອາບການິດສະຖານ, ບັງກະເລເທດ, ໄຮຕີ, ຊີຣີ ແລະ ໂຊມາລີ.