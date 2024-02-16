ຂ່າວສານ
VinFast ນຳສະເໜີລົດໂອໂຕໄຟຟ້າພວງມະໄລຂວາຢູ່ງານວາງສະແດງລົດໂອຕາສາກົນ ອິນໂດເນເຊຍ
ວັນທີ 15 ກຸມພາ, ງານວາງສະແດງລົດໂອໂຕສາກົນ ອິນໂດເນເຊຍ (IIMS) 2024 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ສູນງານວາງສະແດງສາກົນ ຈາກາຕາ.
ທີ່ງານວາງສະແດງນີ້, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ VinFast ສະເໜີລົດໂອໂຕໄຟຟ້າພວງມະໄລຂວາອອກສູ່ຕະຫຼາດ, ຢືນຢັນຄວາມສາມາດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈພັດທະນາລົດໄຟຟ້າ ເພື່ອນຳການຄົມມະນາຄົມສີຂຽວມາໃຫ້ທຸກຄົນ. ເລື່ອງເປີດຕົວຢູ່ຕະຫຼາດ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍບາດກ້າວຕໍ່ໄປໃນແຜນການເປີດກວ້າງສູ່ທົ່ວໂລກຂອງ VinFast. ຕາມຍຸດທະສາດພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ, VinFast ຈະກໍ່ສ້າງຮາກຖານການຜະລິດລົດໄຟຟ້າມີສະມັດຕະພາບຂຶ້ນເຖິງ 50.000 ຄັນ/ປີ. ທ່ານ ເຈິ່ນກວກຮຸຍ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ VinFast ອິນໂດເນເຊຍ, ຕີລາຄາວ່າ:
“ທີໜຶ່ງ, ນີ້ແມ່ນຕະຫຼາດມີປະຊາກອນເຖິງ 250 ລ້ານຄົນ. ທີສອງ, ຈຳນວນລົດທັງໝົດຂ່າຍຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ຍາມໃດກໍ່ປະມານ 1 ລ້ານຄັນ. ນອກນັ້ນ, ລັດຖະບານ ອິນໂດເນເຊຍ ກໍ່ພວມມີບັນດານະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນລົດໄຟຟ້ານັບແຕ່ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍພາສີນຳເຂົ້າ ກໍຄືນະໂຍບາຍຄົມມະຄົມໜູນຊ່ວຍທີ່ຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ລະບົບຊີວະພາບລົດໄຟຟ້າ”.