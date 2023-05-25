ຂ່າວສານ
VIFA ASEAN ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກາຍເປັນສູນເຄື່ອງເຟີນີເຈີພາຍໃນເຮືອນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ງານຕະຫຼາດນັດສາກົນ ເຄື່ອງເຟນີເຈີ ແລະ ສີລະປະຫັດທະກຳສົ່ງອອກ ຫວຽດນາມ - ອາຊຽນ (VIFA ASEAN) ປີ 2023 ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ສິງຫາ ຈະມາເຖິງນີ້. VIFA ASEAN ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງງານຕະຫຼາດນັດເຄື່ອງເຟີນີເຈີພາຍໃນເຮືອນຕາງໜ້າພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ແຫ່ງເຕົ້າໂຮມສິ່ງຍອດຍິ່ງເຄື່ອງພາຍໃນເຮືອນ”, VIFA ASEAN 2023 ຄາດວ່າຈະມີນັກຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງໃມ້, ສີລະປະຫັດທະກຳສົ່ງອອກຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກວ່າ 350 ແຫ່ງ, ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງ 1.400 ຮ້ານໃນເນື້ອທີ່ 20.000 ຕາແມັດ. ທີ່ການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມີນ, ທ່ານນາງ ຮີ່ງທິເຟືອງວີ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຫຽບລອງ, ວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມ VIFA ASEAN, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາງານຕະຫຼາດນັດສາກົນຄືແນວນັ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງສຳລັບວິສາຫະກິດ, ຊ່ວຍສຳຜັດກັບເປົ້າໝາຍລູກຄ້າໃໝ່ ເຊິ່ງນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີ. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ, ຜ່ານງານຕະຫຼາດນັດ VIFA ຜ່ານມາ (ເດືອນ ມີນາ 2023), ທາງບໍລິສັດມີລູກຄ້າໃໝ່ຕື່ມອີກ 20%, ມີບາງລູກຄ້າເລີ່ມສັ່ງຊື້, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ ເອີລົບ ແລະ ອົດສະຕາລີ.