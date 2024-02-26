ຂ່າວສານ
Vietnam Airlines ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມການບິນສາກົນ IAS 2024
ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "Navigating Aviation in a Never Normal World" - ຂະແໜງການບິນ: ຫັນທິດໃນສະພາບບໍ່ເປັນປົກກະຕິ”’ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 60 ທ່ານ, ລວມມີ: ການນຳບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດການບິນ ແລະ ວິສາຫະກິດອື່ນທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ.
ດ້ວຍຖານະເປັນເຈົ້າພາບ IAS 2024, Vietnam Airlines ມີໂອກາດຮັບເອົາຄຳເຫັນຈາກບັນດານັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າໃນໂລກ, ປຶກສາຫາລືລົງເລິກກວ່າກ່ຽວກັບບັນດາທ່າອ່ຽງ, ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ສຸດໃນຂົງເຂດການບິນ, ຈາກນັ້ນ ເປັນເຈົ້າການສ້າງຍຸດທະສາດພັດທະນາໃນສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ. IAS 2024 ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດຂອງປະເທດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.