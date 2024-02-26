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ຂ່າວສານ

Vietnam Airlines ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ການ​ບິນ​ສາ​ກົນ IAS 2024

ປີ 2024, Vietnam Airlines ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມການບິນສາກົນ International Airline Symposium (IAS), ເຊິ່ງຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 29 ກຸມພາ ຈະມາເຖິງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
(ພາບປະກອບ: vov.vn)

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "Navigating Aviation in a Never Normal World" - ຂະແໜງການບິນ: ຫັນທິດໃນສະພາບບໍ່ເປັນປົກກະຕິ”’ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 60 ທ່ານ, ລວມມີ: ການນຳບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດການບິນ ແລະ ວິສາຫະກິດອື່ນທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ.

ດ້ວຍຖານະເປັນເຈົ້າພາບ IAS 2024, Vietnam Airlines ມີໂອກາດຮັບເອົາຄຳເຫັນຈາກບັນດານັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າໃນໂລກ, ປຶກສາຫາລືລົງເລິກກວ່າກ່ຽວກັບບັນດາທ່າອ່ຽງ, ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ສຸດໃນຂົງເຂດການບິນ, ຈາກນັ້ນ ເປັນເຈົ້າການສ້າງຍຸດທະສາດພັດທະນາໃນສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ. IAS 2024 ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດຂອງປະເທດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳບັນດາປະເທດ G7 ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນ ຢແກຼນ - ນາໂຕ ສືບຕໍ່ຢືນຢັນຈະຮັບ ຢູແກຼນ ເປັນສະມາຊິກ

ການນຳບັນດາປະເທດ G7 ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນ ຢແກຼນ - ນາໂຕ ສືບຕໍ່ຢືນຢັນຈະຮັບ ຢູແກຼນ ເປັນສະມາຊິກ

ຜູ້ຕາງໜ້າ ນາໂຕ ຢືນຢັນວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ກີແອັບ ແລະ ຢ້ຳຄືນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ເຊິ່ງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ນາໂຕ ຍົກອອກມາຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
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