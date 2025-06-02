ຂ່າວສານ Vietnam Airlines ຕ້ອງພັດທະນາ ຢ່າງທັນສະໄໝ, ສີຂຽວ, ວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ປອດໄພ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສິສັນ 02/06/2025 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, Vietnam Airlines ຕ້ອງຕິດຕາມ, ກຳແໜ້ນສະພາບການ, ທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງໂລກ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການ, ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດພັດທະນາ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ຍາມໃດກໍປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ; ລະດົມກຳລັງແຮງສັງລວມ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນລະບົບຂອງ Vietnam Airlines ເທົ່ານັ້ນ ຫາກນັບທັງກຳລັງແຮງຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ວິສາຫະກິດອື່ນອີກດ້ວຍ; ມີວິໄສທັດມອງກວ້າງເຫັນໄກ, ຄິດເລິກ, ເຮັດໃຫຍ່. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV5)“Vietnam Airlines ຕ້ອງພັດທະນາ ຢ່າງທັນສະໄໝ, ສີຂຽວ, ວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ປອດໄພ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສິສັນ” ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃຫຍ່ການບິນ ຫວຽດນາມ (Vietnam Airlines) (27/5/1995 – 27/5/2025) ແລະ ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍ້ອນມີຜົນງານດີເດັ່ນ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນພາລະກິດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນຂອງປະເທດຊາດ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, Vietnam Airlines ຕ້ອງຕິດຕາມ, ກຳແໜ້ນສະພາບການ, ທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງໂລກ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການ, ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດພັດທະນາ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ຍາມໃດກໍປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ; ລະດົມກຳລັງແຮງສັງລວມ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນລະບົບຂອງ Vietnam Airlines ເທົ່ານັ້ນ ຫາກນັບທັງກຳລັງແຮງຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ວິສາຫະກິດອື່ນອີກດ້ວຍ; ມີວິໄສທັດມອງກວ້າງເຫັນໄກ, ຄິດເລິກ, ເຮັດໃຫຍ່. Vietnam Airlines ຕ້ອງບິນໃຫ້ສູງ, ໃຫ້ໄກ, ໃຫ້ກວ້າງທົ່ວ 5 ທະວີບ ເພື່ອເປີດກວ້າງພົມແດນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ຫວຽດນາມ ກັບໂລກ, ເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)