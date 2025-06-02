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ຂ່າວສານ

Vietnam Airlines ຕ້ອງ​ພັດ​ທະ​ນາ ຢ່າງ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ສີ​ຂຽວ, ວ່ອງ​ໄວ, ຍືນ​ຍົງ, ປອດ​ໄພ ແລະ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສິ​ສັນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, Vietnam Airlines ຕ້ອງຕິດຕາມ, ກຳແໜ້ນສະພາບການ, ທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງໂລກ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການ, ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດພັດທະນາ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ຍາມໃດກໍປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ; ລະດົມກຳລັງແຮງສັງລວມ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນລະບົບຂອງ Vietnam Airlines ເທົ່ານັ້ນ ຫາກນັບທັງກຳລັງແຮງຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ວິສາຫະກິດອື່ນອີກດ້ວຍ; ມີວິໄສທັດມອງກວ້າງເຫັນໄກ, ຄິດເລິກ, ເຮັດໃຫຍ່.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV5)
“Vietnam Airlines ຕ້ອງພັດທະນາ ຢ່າງທັນສະໄໝ, ສີຂຽວ, ວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ປອດໄພ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສິສັນ” ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃຫຍ່ການບິນ ຫວຽດນາມ (Vietnam Airlines) (27/5/1995 – 27/5/2025) ແລະ ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍ້ອນມີຜົນງານດີເດັ່ນ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນພາລະກິດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນຂອງປະເທດຊາດ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, Vietnam Airlines ຕ້ອງຕິດຕາມ, ກຳແໜ້ນສະພາບການ, ທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງໂລກ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການ, ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດພັດທະນາ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ຍາມໃດກໍປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ; ລະດົມກຳລັງແຮງສັງລວມ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນລະບົບຂອງ Vietnam Airlines ເທົ່ານັ້ນ ຫາກນັບທັງກຳລັງແຮງຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ວິສາຫະກິດອື່ນອີກດ້ວຍ; ມີວິໄສທັດມອງກວ້າງເຫັນໄກ, ຄິດເລິກ, ເຮັດໃຫຍ່. Vietnam Airlines ຕ້ອງບິນໃຫ້ສູງ, ໃຫ້ໄກ, ໃຫ້ກວ້າງທົ່ວ 5 ທະວີບ ເພື່ອເປີດກວ້າງພົມແດນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ຫວຽດນາມ ກັບໂລກ, ເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຫງວຽນດິ່ງຈຽວ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຫງວຽນດິ່ງຈຽວ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ ຕ້ອງມີການກະທຳຢ່າງແຮງກວ່າອີກ
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