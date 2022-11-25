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ຂ່າວສານ

VICEM ຈະ​ສົ່ງ​ອອກ​ຊີ​ມັງ, clinker 6 ລ້ານ​ໂຕນ ໄປ​ຍັງ ຟີ​ລິບ​ປິນ

ບັນດາຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮ່ວມມືສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ຊີມັງ, clinker ຂອງ VICEM ໄປຍັງຕະຫຼາດ ຟີລິບປິນ ດ້ວຍປະລິມານ 6 ລ້ານໂຕນ ໃນຮອບເວລາ 3 ປີ (ແຕ່ປີ 2023 – 2025).
  ພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດສົ່ງອອກຊີມັງ, clinker ໄປຍັງຕະຫຼາດ ຟີລິບປິນ (ພາບ: ກະຊວງກໍ່ສ້າງ)  

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຟີລິບປິນ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແຕ່ວັນທີ 23 – 25 ພະຈິກ 2022, ບໍລິສັດໃຫຍ່ ຊີມັງ ຫວຽດນາມ (VICEM) ໄດ້ສົມທົບກັບ ບໍລິສັດນຳເຂົ້າ Fenix INT’L INC ແລະ ບໍລິສັດ Golden Falcon Trading Corporation ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດສົ່ງອອກຊີມັງ, clinker ໄປຍັງຕະຫຼາດ ຟີລິບປິນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮ່ວມມືສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ຊີມັງ, clinker ຂອງ VICEM ໄປຍັງຕະຫຼາດ ຟີລິບປິນ ດ້ວຍປະລິມານ 6 ລ້ານໂຕນ ໃນຮອບເວລາ 3 ປີ (ແຕ່ປີ 2023 – 2025).

ຟີລິບປິນ ແມ່ນຕະຫຼາດນຳເຂົ້າຊີມັນ, clinker ຈຳນວນຫຼາຍ ດ້ວຍປະມານ 15 – 17 ລ້ານໂຕນ ຕໍ່ປີ, ໃນນັ້ນ ການນຳເຂົ້າຈາກ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະມານ 7 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟິ​ລິບ​ປິນ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟິ​ລິບ​ປິນ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມສ.ຟີລິບປິນຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມານີລາ ໄດ້ດຳເນີນເວທີປາໄສການລົງທຶນ - ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ຟິລິບປິນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາສູງ ຟີລິບປິນ Juan Miguel Zubiri ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ.
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