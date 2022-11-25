ຂ່າວສານ
VICEM ຈະສົ່ງອອກຊີມັງ, clinker 6 ລ້ານໂຕນ ໄປຍັງ ຟີລິບປິນ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຟີລິບປິນ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແຕ່ວັນທີ 23 – 25 ພະຈິກ 2022, ບໍລິສັດໃຫຍ່ ຊີມັງ ຫວຽດນາມ (VICEM) ໄດ້ສົມທົບກັບ ບໍລິສັດນຳເຂົ້າ Fenix INT’L INC ແລະ ບໍລິສັດ Golden Falcon Trading Corporation ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດສົ່ງອອກຊີມັງ, clinker ໄປຍັງຕະຫຼາດ ຟີລິບປິນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮ່ວມມືສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ຊີມັງ, clinker ຂອງ VICEM ໄປຍັງຕະຫຼາດ ຟີລິບປິນ ດ້ວຍປະລິມານ 6 ລ້ານໂຕນ ໃນຮອບເວລາ 3 ປີ (ແຕ່ປີ 2023 – 2025).
ຟີລິບປິນ ແມ່ນຕະຫຼາດນຳເຂົ້າຊີມັນ, clinker ຈຳນວນຫຼາຍ ດ້ວຍປະມານ 15 – 17 ລ້ານໂຕນ ຕໍ່ປີ, ໃນນັ້ນ ການນຳເຂົ້າຈາກ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະມານ 7 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ.