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ຂ່າວສານ

UNICEF ຊຸກຍູ້ການຮັບປະກັນການຊື້ວັກຊິນປ້ອງງກັນພະຍາດພະຍາດໝາກສຸກລີງ

ແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໂດຍອີງໃສ່ກຳລັງການຜະລິດຂອງບັນດານັກຜະລິດ, ຮອດປີ 2025 ອາດຈະຜະລິດວັກຊິນໄດ້ປະມານ 12 ລ້ານໂດສ.
ຮອດປີ 2025 ອາດຈະຜະລິດວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ ໝາກສຸກລີງໄດ້ປະມານ 12 ລ້ານໂດສ (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 31 ສິງຫາ, ກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອເດັກ (UNICEF) ໄດ້ແຈ້ງຊອງປະມູນຮີບດ່ວນເພື່ອຮັບປະກັນເລື່ອງມີວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ ໝາກສຸກລີງ (Mpox) ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຖືກວິກິດການ.

ແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໂດຍອີງໃສ່ກຳລັງການຜະລິດຂອງບັນດານັກຜະລິດ, ຮອດປີ 2025 ອາດຈະຜະລິດວັກຊິນໄດ້ປະມານ 12 ລ້ານໂດສ. UNICEF ຈະສ້າງຕັ້ງບັນດາຂໍ້ຕົກລົງສະໜອງໂດຍມີເງື່ອນໄຂສຳລັບບັນດານັກຜະລິດວັກຊິນ.  ປະຈຸບັນ, ປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສົ່ງວັກຊິນເຖິງບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ ທີ່ພວມຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ, ສະເພາະ ແອັດສະປາຍ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງວັກຊິນ 500.000 ໂດສ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 27 ສິງຫາ, ມີ 22.863 ກໍລະນີຖືກສົງໃສຕິດພະຍາດ ແລະ ມີ 622 ກໍລະນີຖືກເສຍຊີວິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໄວຣັດໝາກສຸກລີງແຕກຕ່າງກັນຢູ່ທະວີບນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສຳ​ຫຼວດ​ເຂດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ລ້ຳ​ທະ​ເລ ແລະ ໂຄງ​ການ​ທ່າ​ກ່ຳ​ປັ່ນ ລຽນ​ຈ​ຽວ ຢູ່ ດ່າ​ໜັງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສຳ​ຫຼວດ​ເຂດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ລ້ຳ​ທະ​ເລ ແລະ ໂຄງ​ການ​ທ່າ​ກ່ຳ​ປັ່ນ ລຽນ​ຈ​ຽວ ຢູ່ ດ່າ​ໜັງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກັນຍາ, ໃນລາຍການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປສຳຫຼວດກິດຈະກຳ, ໂຄງການຈຸດສຸມຢູ່ ດ່າໜັງ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີເຂດຄົ້ນຄວ້າລ້ຳທະເລ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະກໍ່ສ້າງເຂດການຄ້າເສລີ ແລະ ໂຄງການທ່າກ່ຳປັ່ນ ລຽນຈຽວ.
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