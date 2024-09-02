ຂ່າວສານ
UNICEF ຊຸກຍູ້ການຮັບປະກັນການຊື້ວັກຊິນປ້ອງງກັນພະຍາດພະຍາດໝາກສຸກລີງ
ວັນທີ 31 ສິງຫາ, ກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອເດັກ (UNICEF) ໄດ້ແຈ້ງຊອງປະມູນຮີບດ່ວນເພື່ອຮັບປະກັນເລື່ອງມີວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ ໝາກສຸກລີງ (Mpox) ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຖືກວິກິດການ.
ແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໂດຍອີງໃສ່ກຳລັງການຜະລິດຂອງບັນດານັກຜະລິດ, ຮອດປີ 2025 ອາດຈະຜະລິດວັກຊິນໄດ້ປະມານ 12 ລ້ານໂດສ. UNICEF ຈະສ້າງຕັ້ງບັນດາຂໍ້ຕົກລົງສະໜອງໂດຍມີເງື່ອນໄຂສຳລັບບັນດານັກຜະລິດວັກຊິນ. ປະຈຸບັນ, ປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສົ່ງວັກຊິນເຖິງບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ ທີ່ພວມຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ, ສະເພາະ ແອັດສະປາຍ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງວັກຊິນ 500.000 ໂດສ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 27 ສິງຫາ, ມີ 22.863 ກໍລະນີຖືກສົງໃສຕິດພະຍາດ ແລະ ມີ 622 ກໍລະນີຖືກເສຍຊີວິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໄວຣັດໝາກສຸກລີງແຕກຕ່າງກັນຢູ່ທະວີບນີ້.