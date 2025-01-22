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ຂ່າວສານ

UNCTAD ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງກ່ຽວກັບຈາກປະເທດໜຶ່ງທີ່ຍັງດ້ອຍພັດທະນາ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີການປົວແປງສະຫວັດດີການ ແລະ ພັດທະນາເພື່ອປະຊາຊົນ. ພິເສດ, ຫວຽດນາມ ພວມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງນະວັດຕະກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ. ນີ້ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນສຳເລັດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ.
ການປຸງແຕ່ງໝາກມ່ວງສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 55 ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢູ່ເທດສະບານ Davos ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສະວິດ, ວັນທີ 20 ມັງກອນ ທ່ານ Rebeca Grynspan ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ (UNCTAD) ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງກ່ຽວກັບຈາກປະເທດໜຶ່ງທີ່ຍັງດ້ອຍພັດທະນາ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີການປົວແປງສະຫວັດດີການ ແລະ ພັດທະນາເພື່ອປະຊາຊົນ. ພິເສດ, ຫວຽດນາມ ພວມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງນະວັດຕະກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ. ນີ້ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນສຳເລັດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Rebeca Grynspan ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍມຸ່ງໄປເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງໃນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຜ່ານບັນດາການເດີນທາງໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Rebeca Grynspan ຢັງຢືນວ່າ ເລື່ອງການນຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການຢູ່ Davos  ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະວ່າ ບັນດາເຫດການຢູ່ Davos ມີຜູ້ແທນຫຼາຍທ່ານຢາກຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມ WEF ຢູ່ Davos ຈະແມ່ນບ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອແນະນຳກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ​​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ​​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ Donald Trump ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ 47 ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ວັນທີ 21 ມັງກອນ (ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ.
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