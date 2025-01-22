ຂ່າວສານ
UNCTAD ປາດຖະໜາຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ
ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 55 ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢູ່ເທດສະບານ Davos ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສະວິດ, ວັນທີ 20 ມັງກອນ ທ່ານ Rebeca Grynspan ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ (UNCTAD) ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງກ່ຽວກັບຈາກປະເທດໜຶ່ງທີ່ຍັງດ້ອຍພັດທະນາ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີການປົວແປງສະຫວັດດີການ ແລະ ພັດທະນາເພື່ອປະຊາຊົນ. ພິເສດ, ຫວຽດນາມ ພວມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງນະວັດຕະກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ. ນີ້ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນສຳເລັດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Rebeca Grynspan ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍມຸ່ງໄປເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງໃນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຜ່ານບັນດາການເດີນທາງໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Rebeca Grynspan ຢັງຢືນວ່າ ເລື່ອງການນຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການຢູ່ Davos ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະວ່າ ບັນດາເຫດການຢູ່ Davos ມີຜູ້ແທນຫຼາຍທ່ານຢາກຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມ WEF ຢູ່ Davos ຈະແມ່ນບ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອແນະນຳກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ.