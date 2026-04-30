ຂ່າວສານ
UAE ຢັ້ງຢືນເລື່ອງຕັດສິນຖອນຕົວອອກຈາກ OPEC ແມ່ນມີລັກສະນະນະໂຍບາຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ
ໂດຍເປັນປະເທດຜະລິດນ້ຳມັນໃຫຍ່ອັນດັບທີ 7 ໃນໂລກ, UAE ໄດ້ອອກແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຈະຖອນຕົວອອກຈາກ OPEC ພາຍຫຼັງເວລາກວ່າ 5 ທົດສະວັດ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ມີຜົນສັກສິດໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, UAE ກໍ່ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກບັນດາພັນທະໃນຂອບເຂດສຳພັນທະມິດ OPEC+, ເຊິ່ງລວມທັງບັນດາປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງ OPEC ໂດຍ ລັດເຊຍ ນຳໜ້າ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Al Mazrouei ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການຊັ່ງຊາຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ, ເລີ່ມຈາກວິໄສທັດຍຸດທະສາດ ແລະ ເສດຖະກິດໄລຍະຍາວ, ໂດຍບໍ່ມີຄວາມໝາຍທາງການເມືອງແຕ່ຢ່າງໃດ. ເລື່ອງຖອນຕົວອອກຈາກ OPEC ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ UAE ມີຄວາມໄຫວພິບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຮັບມືທີ່ດີກວ່າ ໃນການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດນ້ຳມັນບໍ່, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານທົ່ວໂລກຖືກຫຼຸດລົງ ຍ້ອນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ - ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ອີຣານ. ນີ້ກໍແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນແຜນການແຫ່ງຊາດ ມຸ່ງໄປເຖິງສິດເປັນເຈົ້າຍຸດທະສາດ, ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ບໍ່ວ່າສຳພັນທະມິດໃດ.