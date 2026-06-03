ຂ່າວສານ
Startup AI ຫວຽດນາມ ມີໂອກາດອອກສູ່ຕະຫຼາດໂລກຢ່າງໄວ
ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, Google Cloud ປະກາດເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ (NIC), ສູນ Startup ປະດິດຄິດສ້າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (SIHUB), ອົງການພັດທະນາວິສາຫະກິດ ສິງກະໂປ (EnterpriseSG) ແລະ ກະຊວງສື່ສານ ແລະ ເຕັກນິກ ດີຈີຕອນ ອິນໂດເນເຊຍ, ຜ່ານນັ້ນ ສ້າງແລວນະວັດຕະກຳເພື່ອໃຫ້ Startup AI ຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ ກັບ Silicon Valley. ຂໍ້ລິເລີ່ມໃໝ່ມີຊື່ວ່າ Google for Startups Accelerator: ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາບໍລິສັດກໍ່ຕັ້ງພັດທະນາ ແລະ ຫັນບັນດາຜະລິດຕະພັນຕົວແທນ AI (agentic AI), ພ້ອມທັງ ເປີດກວ້າງຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວອອກສູ່ຕະຫຼາດສາກົນ ໂດຍຜ່ານບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດພ້ອມກັບ Google Cloud.
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໃນ 4 ປີ ຜ່ານມາ, ບັນດາໂຄງການ Google for Startups ໄດ້ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ Startups ຫວຽດນາມ ກວ່າ 500 ແຫ່ງ ບັນລຸຂອບຂະໜາດການຄ້າ. ເລື່ອງສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ NIC ແລະ SIHUB ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດກໍ່ຕັ້ງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເຖິງລະບົບນິເວດ AI ຢ່າງຮອບດ້ານ, ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເຄືອຂ່າຍບັນດາສູນເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກ.