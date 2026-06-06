ຂ່າວສານ
SPIEF 29: ຫວຽດນາມ ສະເໜີ 3 ການກຳນົດທິດທາງການຮ່ວມມືໃໝ່
ຕອນບ່າຍວັນທີ 04 ມິຖຸນາ, ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະໄຂເວທີປາໄສ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການ ຟ້າມຢາຕຸກ ໄດ້ສະເໜີ 3 ການກຳນົດທິດທາງການຮ່ວມມືໃຫຍ່ ແນໃສ່ຮັບປະກັນອະນາຄົດທີ່ໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ. ທີໜຶ່ງແມ່ນ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ແທນທີ່ການແບ່ງແຍກ; ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເສລີ, ເປີດ, ຈະແຈ້ງ, ກວມລວມ ແລະ ອີງໃສ່ກົດໝາຍສາກົນ; ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາເຂົ້າເຖິງບັນດາປັດໄຈຕະຫຼາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາຢ່າງຍຸຕິທຳກວ່າ. ທີສອງແມ່ນ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຮັບມືຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢ່າງວ່ອງໄວຂອງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ. ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ພິເສດແມ່ນປັນຍາປະດິດ, ຕ້ອງກາຍເປັນກຳລັງໜູນຍົກສູງສະມັດຕະພາບ, ຊຸກຍູ້ການນະວັດຕະກຳ ແລະ ການພັດທະນາແບບກວມລວມ, ແທນທີ່ສ້າງອອກບັນດາ “ເສັ້ນພົມແດນເຕັກໂນໂລຢີ” ໃໝ່. ທີສາມແມ່ນ, ຍົກສູງລັກສະນະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຄວາມສາມາດຮັບມືຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການ ຟ້າມຢາຕຸກ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Alexander Novak, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ, ທ່ານ Alexander Beglov ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Saint Petersburg. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ມິຖຸນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສອນສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຕັ້ງຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ນະຄອນ Saint Petersburg.