ຂ່າວສານ
Sea Games 32: ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ 50 ຫຼຽນ
ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ແມ່ນວັນແຂ່ງຂັນທາງການມື້ທີ 5 ຂອງງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEA Games 32), ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳຕື່ມອີກ 11 ຫຼຽນ.
ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ນັກກິລາ ຟ້າມແທັງບ໊າວ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນການຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນປະເພດກິລາລອຍກົບຊາຍໄລຍະ 200 ແມັດ, ໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິໃນ SEA Games.
ທິມຊາດແລ່ນ ແລະ ລານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ ເມື່ອນັກກິລາ ຮວິ່ງທິມີ້ຕຽນ ເປັນຜູ້ທຳອິດແລ່ນແມັດຂ້າມຮົ້ວ. 100 ແມັດ
ສ່ວນສຳລັບປະເພດກິລາ Kun Khmer ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ 3 ຫຼຽນ.
ໃນປະເພດກິລາ ມວຍ Pencak Silat ນັກກິລາ ຫງວຽນຢຸຍຕ໊ຽນ ກໍ່ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນມື້ທີ່ທິມຊາດ Pencak Silat ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດສຳເລັດຄາດໝາຍຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ 3 ຫຼຽນໃນ SEA Games 32.