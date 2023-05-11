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ຂ່າວສານ

Sea Games 32: ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ 50 ຫຼຽນ

ນັກກິລາ ຟ້າມແທັງບ໊າວ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນການຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນປະເພດກິລາລອຍກົບຊາຍໄລຍະ 200 ແມັດ
ນັກກິລາ ຟ້າມແທັງບ໊າວ (ພາບ: Hoàng Linh/TTXVN)

ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ແມ່ນວັນແຂ່ງຂັນທາງການມື້ທີ 5 ຂອງງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEA Games 32), ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳຕື່ມອີກ 11 ຫຼຽນ.

ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ນັກກິລາ ຟ້າມແທັງບ໊າວ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນການຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນປະເພດກິລາລອຍກົບຊາຍໄລຍະ 200 ແມັດ, ໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິໃນ SEA Games.

ທິມຊາດແລ່ນ ແລະ ລານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ ເມື່ອນັກກິລາ ຮວິ່ງທິມີ້ຕຽນ ເປັນຜູ້ທຳອິດແລ່ນແມັດຂ້າມຮົ້ວ. 100 ແມັດ

ສ່ວນສຳລັບປະເພດກິລາ Kun Khmer ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ 3 ຫຼຽນ.

ໃນປະເພດກິລາ ມວຍ Pencak Silat ນັກກິລາ ຫງວຽນຢຸຍຕ໊ຽນ ກໍ່ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນມື້ທີ່ທິມຊາດ Pencak Silat ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດສຳເລັດຄາດໝາຍຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ 3 ຫຼຽນໃນ SEA Games 32.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລ​ັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລ​ັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບການກຳນົດທິດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ອາຊຽນ 2023 ແລະ ຊຸມປີຈະມາເຖິງ.
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