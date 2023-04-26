ຂ່າວສານ
SEA Games 32: ກຳປູເຈຍເບີກຈ່າຍ 7 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ຄ່າກິນດື່ມ ແລະ ທີ່ພັກຂອງບັນດາຄະນະກິລາ ຕ່າງປະເທດ
ວັນທີ 24 ເມສາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຂຶ້ນແຜນເບີກຈ່າຍ 7 ລ້ານ USD ເພື່ອນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຄ່າກິນດື່ມ, ທີ່ພັກໃຫ້ແກ່ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝືກຕ່າງປະເທດໝົດທຸກຄົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 32 (SEA Games 32).
ປະເທດນີ້ກໍ່ຈະເປີດປະຕູ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມເຂົ້າຊົມບັນດາເຫດການ, ການເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ບໍ່ເກັບເງິນ ລິຂະສິດການຖ່າຍທອດ SEA Games 32 ແລະ ງານມະຫາກຳກິລາ ຄົນພິການ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 12 (ASEAN Para Games 12).