ຂ່າວສານ
S&P Global Ratings ປາດຖະໜາຢາກປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ການພັດທະນາທີ່ນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງຂອງ S&P Global Ratings, ທ່ານຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ບັນດາການຕີລາຄາທີ່ຕັ້ງໜ້າໂດຍ S&P Global Ratings ສະຫງວນໃຫ້ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງ S&P Global Ratings ຕໍ່ການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາ ຢາກໃຫ້ອາເມລິກາ ຮັບຮູ້ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງແທ້ຈິງ, ພ້ອມທັງອາເມລິກາ ນຳຫວຽດນາມ ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຫ້າມສົ່ງອອກເຕັກໂນໂລຢີສູງ D1 ແລະ D3.
ສ່ວນທ່ານນາງ Lynn Maxwell ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການການຄ້າທົ່ວໂລກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ S&P Global Ratings ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທ້ຈິງເຂົ້າໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດການເງິນ ຫວຽດນາມ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ຕະຫຼາດໃນການຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ. S&P Global Ratings ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຮ່ວມເດີນທາງກັບຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມໃນການພັດທະນາ, ນຳຄວາມຮູ້, ພື້ນຖານຂອງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມໄປຍັງຕະຫຼາດທຶນສາກົນ. S&P Global Ratings ປາດຖະໜາຢາກປະກອບສ່ວນເຂົ້າການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜ່ານບັນດາໂຄງການຮວ່ມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນຢູ່ ຫວຽດນາມ.