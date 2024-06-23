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ຂ່າວສານ

S&P Global Ratings ຈັດ​ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ລະ​​ດັບ “BB+/B” ດ້ວ​ຍ​ແງ່​ຫວັງ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ

S&P Global Ratings ຄາດວ່າການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸ 5,8% ໃນປີ2024 ແລະ ຍັງແມ່ນຈຸດນັດພົບທີ່ດູດດື່ມສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕາມເວັບໄຊ disclosure.spglobal.com (ອາເມລິກາ), ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ອົງການຈັດລະດັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ S&P Global Ratings (ອາເມລິກາ) ໄດ້ຈັດລະດັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈແຫ່ງຊາດສຳລັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຍາວຢູ່ອັນດັບ “BB+” ແລະ ໄລຍະສັ້ນແມ່ນຢູ່ລະດັບ “B”. ແງ່ຫວັງກ່ຽວກັບການຈັດລະດັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນໄລຍະຍາວເປັນປົກກະຕິ. S&P Global Ratings ຄາດວ່າເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະເພີ່ມຄວາມໄວໃນ 12 ເດືອນຈະມາເຖິງ ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໂລກຟື້ນຟູ ແລະ ຫວຽດນາມ ຄ່ອຍໆແກ້ໄຂໄດ້ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພາຍໃນປະເທດ. ອົງການນີ້ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງການຈັດລະດັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈແຫ່າງຊາດຄືດັ່ງກ່າວ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນແງ່ຫວັງເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ, ລະດັບໜິ້ລັດຖະບານຢູ່ລະດັບພໍດີ ແລະ ທີ່ຕັ້ງບົດບາດຢູ່ພາຍນອກກໍ່ດີ. S&P Global Ratings ຄາດວ່າການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸ 5,8% ໃນປີ2024 ແລະ ຍັງແມ່ນຈຸດນັດພົບທີ່ດູດດື່ມສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດຜະລິດ, ເມື່ອບັນດາວິສາຫະກິດສືບຕໍ່ຫັນການເຄື່ອນໄຫວເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບໃນພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ: ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ - ລັດ​ເຊຍ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ 5 ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃຫຍ່​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ: ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ - ລັດ​ເຊຍ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ 5 ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃຫຍ່​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍຖືລັດເຊຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ, ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບລັດເຊຍ ປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ.
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