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ຂ່າວສານ

Rowing ທະ​ເລ ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າ​ໄດ້ຫຼຽນ​ຄຳ​ຄັ້ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃນ​ການ​ຊີງ​ແຊັມ ອາ​ຊີ ປີ 2026

ທິມ​ຊ່ວງ​ເຮືອ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ຂ່າວ​ດີ ເມື່ອ​ຄວ້​າ​ໄດ້ຫຼຽນ​ຄຳ 2 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນ​ເງິນ 1 ຫຼຽນ, ຫຼ​ຽນ​ທອງ 1 ຫຼຽນ ໃນ​ລາງວັນ​ຊີງ​ແຊັມ rowing ທະ​ເລ ອາ​ຊີ ປີ 2026 ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ ໄທ ແຕ່​ວັນ​ທີ 4 ຫາ​ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ.
  ນັກ​ກິ​ລາ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ດ້ວຍ​ໝາກ​ຜົນ​ອັນ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ (ພາບ: TTXVN)  

ນັບ​ແຕ່​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຄັ​້ງ​ທຳ​ອິດ, ທິມ​ຊ່ວງ​ເຮືອ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ຂ່າວ​ດີ ເມື່ອ​ຄວ້​າ​ໄດ້ຫຼຽນ​ຄຳ 2 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນ​ເງິນ 1 ຫຼຽນ, ຫຼ​ຽນ​ທອງ 1 ຫຼຽນ ໃນ​ລາງວັນ​ຊີງ​ແຊັມ rowing ທະ​ເລ ອາ​ຊີ ປີ 2026 ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ ໄທ ແຕ່​ວັນ​ທີ 4 ຫາ​ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ.

ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນ​ພະ​ຍານຫຼັກ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ກິ​ລາ, ຄູ​ຝຶກ ແລະ ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ວິ​ຊາ​ການ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ກິ​ລາ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ​ ແມ່ນຍ​ັງ​ມີ​ກຳ​ລັງ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເພື່ອ​ບຸກ​ທະ​ລຸ. ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈແມ່ນ, rowing ທະ​ເລ ຈະ​ນອນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ລາ​ຍ​ຊື່​ເນື້ອ​ໃນ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂອງ Olympic Los Angeles ປີ 2028. ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ​ແມ່ນ​ໂອ​ກາດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ໃຫ້ rowing ຫວຽດ​ນາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຍາດ​ເອົາ​ໂຄ​ຕາ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ​ນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ AFF: ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ພັກ​ການ​ເມືອງ ແລະ ຕົວ​ເມືອງ ອາ​ຊຽນ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ AFF: ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ພັກ​ການ​ເມືອງ ແລະ ຕົວ​ເມືອງ ອາ​ຊຽນ

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ນະ​ຄອນ ອາ​ຊຽນ​ໂດຍ​ນະ​ຄອນ​ຮ່າ​ໂນ້​ຍ​ຈັດ​​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົວ​ເມືອງ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ, ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີ​ຂຽວ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ມື​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃໝ່.
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