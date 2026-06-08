ຂ່າວສານ
Rowing ທະເລ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳຄັ້ງປະຫວັດສາດໃນການຊີງແຊັມ ອາຊີ ປີ 2026
ນັບແຕ່ການເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງທຳອິດ, ທິມຊ່ວງເຮືອ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຂ່າວດີ ເມື່ອຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 2 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນເງິນ 1 ຫຼຽນ, ຫຼຽນທອງ 1 ຫຼຽນ ໃນລາງວັນຊີງແຊັມ rowing ທະເລ ອາຊີ ປີ 2026 ທີ່ດຳເນີນຢູ່ ໄທ ແຕ່ວັນທີ 4 ຫາວັນທີ 7 ມິຖຸນາ.
ຜົນສຳເລັດໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານໃຫ້ແກ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດານັກກິລາ, ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກງານວິຊາການໃນການພັດທະນາກິລາປະເພດຕ່າງໆ ແມ່ນຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອບຸກທະລຸ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, rowing ທະເລ ຈະນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນຂອງ Olympic Los Angeles ປີ 2028. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ rowing ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍແຂ່ງຂັນຍາດເອົາໂຄຕາເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລານີ້.