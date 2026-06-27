ຂ່າວສານ
"Danang Storytellers" - ສ້າງປະຊາຄົມ ຜູ້ເລົ່າເລື່ອງ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວບົນແພຼດຟອມດີຈີຕອນ
ເພື່ອແນໃສ່ດຶງດູດ, ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາ KOL, KOC (ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງທາງສື່ສັງຄົມອອນໄລ ແລະ ນັກສ້າງສັນເນື້ອຫາ - content creator) ພາຍໃນປະເທດ, ສາກົນເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາພາບພົດສະຖານທີ່ນັດພົບໃນບັນດາປຼາດຟອມດີຈີຕອນ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “Danang Storytellers”.
ດ້ວຍສານທີ່ວ່າ “Your Danang - Your Stories”, ລາຍການຫວັງວ່າຈະດຶງດູດບັນດາ KOL, KOC (ແລະ content creator ເຄື່ອນໄຫວໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການທ່ອງທ່ຽວ, ອາຫານການກິນ, ແຟຊັນ, ສິລະປະ, ກິລາ, ວັດທະນະທຳປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ການລະຫຼິ້ນບັນເທິງ ໃນຫຼາຍແພຼດຟອນ ດີຈີຕອນ ທົ່ວໄປພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ຜ່ານນັ້ນ, ສ້າງເຄືອຂ່າຍບັນດາຜູ້ເລົ່າເລື່ອງ ກ່ຽວກັບດ່ານັ້ງ ເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດ, ສະຖານທີ່ນັດພົບຕາມທິດທີ່ໃກ້ຊິດ, ແທ້ຈິງ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ.