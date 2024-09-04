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ຂ່າວສານ

Paralympic 2024: 3 ທີ່​ຕັ້ງນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຈັດ​ອັນ​ດັບຫຼຽນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ຄະນະນັກກິລາ ຈີນ ຢືນອັນດັບທີ 1 ດ້ວຍ 42 ຫຼຽນຄຳ.
(ພາບ: THX/TTXVN)

ຕາມຂ່າວອັບເດັດຫຼ້າສຸດໄລ່ຮອດເວລາ 22 ໂມງຂອງວັນທີ 2 ກັນຍາ ຕາມເວລາ ປາຣີ, ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ ທີ່ງານມະຫາກຳກິລາຄົນພິການ Paralympic Paris 2024 ຢູ່ ຝະລັ່ງ, ຄະນະນັກກິລາ ຈີນ ຍັງຮັກສາອັນດັບທີ 1 ດ້ວຍ 42 ຫຼຽນຄຳ, 29 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 14 ຫຼຽນທອງ. ຖັດມາແມ່ນຄະນະນັກກິລາລາຈະອາຈາຈັດ ອັງກິດ ດ້ວຍ 29 ຫຼຽນຄຳ. ຄະນະນັກກິລາ ອາເມລິກາ ຮັກສາອັນດັບທີ 3 ດ້ວຍ 13 ຫຼຽນຄຳ.

   ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນບັນດາຄະນະນັກກິລາ ບຣາຊິນ ດ້ວຍ 12 ຫຼຽນຄຳ, ຝະລັ່ງ 10 ຫຼຽນຄຳ, ອົດສະຕາລີ 8 ຫຼຽນຄຳ, ອີຕາລີ 8 ຫຼຽນຄຳ, ໂຮນລັງ 7 ຫຼຽນຄຳ, ອູເຢີເບກິສະຖານ 6 ຫຼຽນຄຳ, ຢູແກຼນ 8 ຫຼຽນຄຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ມະ​ໂຫລານຮູບ​ເງົາ ອາ​ຊຽນ 3 ຢູ່ ສ.ເຊັກ​ໂກ

ໄຂ​ງານ​ມະ​ໂຫລານຮູບ​ເງົາ ອາ​ຊຽນ + 3 ຢູ່ ສ.ເຊັກ​ໂກ

ທ່ານນາງ ຫງວຽນຢຽວລິງ ອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ່ປຶກສາ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ.ເຊັກໂກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນປີທີ 3 ງານມະໂຫລານໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງດຶງດູດໄດ້ຄວາມສົນໃຈຈາກ ຜູ້ຊົມທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ແລະ ສ.ເຊັກໂກ.
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