ຂ່າວສານ
Paralympic 2024: 3 ທີ່ຕັ້ງນຳໜ້າໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນບໍ່ປ່ຽນແປງ
ຕາມຂ່າວອັບເດັດຫຼ້າສຸດໄລ່ຮອດເວລາ 22 ໂມງຂອງວັນທີ 2 ກັນຍາ ຕາມເວລາ ປາຣີ, ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ ທີ່ງານມະຫາກຳກິລາຄົນພິການ Paralympic Paris 2024 ຢູ່ ຝະລັ່ງ, ຄະນະນັກກິລາ ຈີນ ຍັງຮັກສາອັນດັບທີ 1 ດ້ວຍ 42 ຫຼຽນຄຳ, 29 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 14 ຫຼຽນທອງ. ຖັດມາແມ່ນຄະນະນັກກິລາລາຈະອາຈາຈັດ ອັງກິດ ດ້ວຍ 29 ຫຼຽນຄຳ. ຄະນະນັກກິລາ ອາເມລິກາ ຮັກສາອັນດັບທີ 3 ດ້ວຍ 13 ຫຼຽນຄຳ.
ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນບັນດາຄະນະນັກກິລາ ບຣາຊິນ ດ້ວຍ 12 ຫຼຽນຄຳ, ຝະລັ່ງ 10 ຫຼຽນຄຳ, ອົດສະຕາລີ 8 ຫຼຽນຄຳ, ອີຕາລີ 8 ຫຼຽນຄຳ, ໂຮນລັງ 7 ຫຼຽນຄຳ, ອູເຢີເບກິສະຖານ 6 ຫຼຽນຄຳ, ຢູແກຼນ 8 ຫຼຽນຄຳ.