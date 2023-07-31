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ຂ່າວສານ

IOM ພ້ອມແລ້ວຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍູ້ແຮງຄາດໝາຍການລົບລ້າງ ການຄ້າມະນຸດ

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມ, ມີການກະທຳຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການອົບພະຍົບຢ່າງຈະແຈ້ງ
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ແມ່ນວັນ “ໂລກປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ” ແລະ ກໍ່ແມ່ນວັນ “ທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ”. ປີ 2023 ນີ້, ວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດມີຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ “ເປີດກວ້າງການຫນູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ”.

ຕາມທ່ານນາງ Park Mihyung, ຫົວໜ້າອົງການອົບພະຍົບສາກົນ (IOM) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມ, ມີການກະທຳຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການອົບພະຍົບຢ່າງຈະແຈ້ງ, ປົກປ້ອງບັນດາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ອົບພະຍົບ. ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍລາຍການແຫ່ງຊາດປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດໄລຍະ 2021 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ລວມມີບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂ, ໜ້າທີ່ໃໝ່ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນທຸກຂົງເຂດ.

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຜູ້ຕາງໜ້າ IOM ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນວ່າ, IOM ພ້ອມແລ້ວຈະໜູນຊ່ວຍລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອື່ນຍູ້ແຮງເປົ້າໝາຍລົບລ້າງການຄ້າມະນຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຳ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ທ່ຽວ ລາວ ຢືນ​ອັນ​ດັບ​ທີ 2

ຈຳ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ທ່ຽວ ລາວ ຢືນ​ອັນ​ດັບ​ທີ 2

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄປທ່ຽວ ລາວ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,8%, ໃນຂະນະນັ້ນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ມາທ່ຽວຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນ 42,7%.
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