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ຂ່າວສານ

Infobae: ຫວຽດນາມ ຈະນຳໜ້າການເຕີບໂຕດ້ານສັບຊິນທົ່ວໂລກໃນທົດສະວັດຈະມາເຖິງ

ຂໍ້ມູນຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີເສດຖີ 19.400 ຄົນ ແລະ ເສດຖີເງິນຕື້ 58 ຄົນ.
ບົດຂຽນໃນໜັງສືພິມມີຊື່ສຽງຢູ່ ອັກຊັງຕິນ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 23 ກຸມພາ, Infobae, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜັງສືພິມມີຊື່ສຽງຢູ່ ອັກຊັງຕິນ, ໄດ້ລົງບົດຂຽນ “ປະເທດໃດຈະນຳໜ້າການເຕີບໂຕດ້ານຊັບສິນທົ່ວໂລກໃນທົດສະວັດຈະມາເຖິງ?”, ໃນນັ້ນ, ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະນຳໜ້າທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕໃນທົດສະວັດຈະມາເຖິງ.

ຂໍ້ມູນຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີເສດຖີ 19.400 ຄົນ ແລະ ເສດຖີເງິນຕື້ 58 ຄົນ. ຕາມ Infobae ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນສັນຍານຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍຄືຄວາມສາມາດດຶງດູດ ແລະ ສ້າງສັບຊິນ ແລະ ຄາດວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະມີລະດັບເຕີບໂຕດ້ານສັບຊິນ 110%. ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI), ບົດຂຽນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ດຶງດູດໃຈບັນດານັກລົງທຶນ, ດ້ວຍລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນ 32% ໃນປີ 2023 ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022, ບັນລຸ 36,6 ຕື້ USD. FDI ແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນສຳລັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ໜູນຊ່ວຍວິວັດການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ, ໃນນັ້ນ ຖືການສົ່ງອອກເປັນຈຸດຫຼັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳບັນດາປະເທດ G7 ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນ ຢແກຼນ - ນາໂຕ ສືບຕໍ່ຢືນຢັນຈະຮັບ ຢູແກຼນ ເປັນສະມາຊິກ

ການນຳບັນດາປະເທດ G7 ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນ ຢແກຼນ - ນາໂຕ ສືບຕໍ່ຢືນຢັນຈະຮັບ ຢູແກຼນ ເປັນສະມາຊິກ

ຜູ້ຕາງໜ້າ ນາໂຕ ຢືນຢັນວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ກີແອັບ ແລະ ຢ້ຳຄືນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ເຊິ່ງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ນາໂຕ ຍົກອອກມາຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
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