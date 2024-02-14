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ຂ່າວສານ

IMF, WB ກ່າວເຕືອນບັນດາຄວາມສ່ຽງສຳລັບເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ

ຖ້າຫາກການປະທະກັນແກ່ຍາວຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ດີເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກ.
(ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (WB) ໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ, ການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແລະ ບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີແນໃສ່ກຳປັ່ນການຄ້າເດີນຜ່ານທະເລແດງ ໄດ້ເປັນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລັດຖະບານໂລກ, ທ່ານນາງ Kristalina Georgieva ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ IMF ຖືວ່າ, ຖ້າຫາກການປະທະກັນແກ່ຍາວຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ດີເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກ. ທ່ານນາງໄດ້ຄັດສະເໜີຜົນສະທ້ອນໃນພາຍພາກໜ້າແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງທາງທະເລຜ່ານຄອງ Suez ຖືກຫຼຸດລົງ ໃນສະພາບການທີ່ກຳລັງ Houthi ຢູ່ ເຢຍແມນ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີກຳປັ່ນການຄ້າເດີນຜ່ານທະເລແດງ ໄປສູ່ເສັ້ນທາງທະເລສຳຄັນນີ້.

ກໍ່ທີ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ Ajay Banga, ປະທານ WB ຖືວ່າ, ບັນດາສິ່ງທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແລະ ທະເລແດງ ໄດ້ວາງອອກສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ແງ່ຫວັງເສດຖະກິດໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ​ພິ​ຊິດ​ຕະຫຼາດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ​ພິ​ຊິດ​ຕະຫຼາດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ຕາມຕົວເລກຂອງກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ມັງກອນ ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍກວ່າ 1.700 ໂຄງການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ຍັງມີຜົນສັກສິດ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດກວ່າ 22,1 ຕື້ USD. ເລື່ອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພິຊິດຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດແມ່ນພາລະກຳຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.
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