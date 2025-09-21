Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

IAEA ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ກົນ​ໄກ​ຕ​ິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ນິວ​ເຄຼຍ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 69 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ທີ່ດຳເນີນຢູ່ ວຽນ ນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ບັນດາກົນໄກຕິດຕາມກວດກາຂອງອົງການ IAEA ຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ ດ້ວຍບັດສະໜັບສະໜູນກວມເປັນສ່ວນຫຼາຍ.
ບັນຍາກາດກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 69 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ໃນວັນທີ 15/9/2025 (ພາບ: THX/TTXVN)

ໜັງສືພິມ Ahram Online ສະບັບອອກວັນທີ 19 ກັນຍາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 69 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ທີ່ດຳເນີນຢູ່ ວຽນ ນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ບັນດາກົນໄກຕິດຕາມກວດກາຂອງອົງການ IAEA ຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ ດ້ວຍບັດສະໜັບສະໜູນກວມເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ໃນນັ້ນ ມີ 120 ປະເທດປ່ອນບັດສະໜັບສະໜູນ. ມະຕິດັ່ງກ່າວໂດຍ ອີຢິບ ຮຽບຮຽງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮາກຖານນິວເຄຼຍທຸກແຫ່ງຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ ລ້ວນແຕ່ນອນຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຂອງອົງການ IAEA, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດໃນພາກພື້ນເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT) ແລະ ສ້າງຕັ້ງເຂດປອດອາວຸດນິວເຄຼຍຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ.

        ໃນການຜັນແປໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Abbas Araghchi ສົ່ງເຖິງບັນດາປະເທດ ເອີຣົບ ຂໍ້ສະເໜີນິວເຄຼຍ “ເໝາະສົມ ແລະ ຍຸຕິທຳ” ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນຄວາມອາດສາມາດດຳເນີນກົນໄກຈັດວາງບັນດາມາດຕະການລົງໂທດຂອງ ສປຊ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຂໍ້ຕົກລົງແຜນການດຳເນີນງານຮ່ວມຮອບດ້ານ (JCPOA) ເຊິ່ງ ອີຣານ ໄດ້ລົງນາມກັບກຸ່ມ P5+1 ເມື່ອປີ 2015.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

